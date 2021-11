Twelve Minutes: annunciata la data d’uscita su PS5, PS4 e Switch

L‘avventura grafica Twelve Minutes è in rampa di lancio su PS5, PS4 e Switch. Quando arriverà? Ve lo sveliamo in questo articolo

Dopo essere uscito il 19 agosto per Xbox Series X/S, Xbox One e PC, l’avventura grafica Twelve Minutes del game designer emergente Luis Antonio arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch il 7 dicembre. È stato rilasciato un nuovo trailer per l’occasione (per visionarlo vi basta cliccare sul player che vi proponiamo qui in basso in quest’articolo), che mette in evidenza gli elogi della critica. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Twelve Minutes: sarà possibile giocarlo a breve PS5, PS4 e Switch, ecco il trailer di presentazione delle nuove versioni dell’apprezzato titolo indie

Twelve Minutes, il gioco che sbarcherà su PS5, PS4 e Switch il 7 dicembre è la storia di un marito (doppiato dall’attore James McAvoy) che un giorno, tornato a casa nel suo appartamento, cena con la moglie (interpretata da Daisy Ridley). La tranquillità delle esistenze dei protagonisti viene turbata quando entra in scena uno strano uomo (doppiato da Willem Dafoe) che afferma di essere un poliziotto. Quest’ultimo sostiene che la moglie ha ucciso suo padre diversi anni fa. Dopo essere stato strangolato, il marito si ritrova all’inizio del ciclo di eventi, entrando nuovamente nel suo appartamento e salutando la moglie.

Da lì, si avvia un processo per capire come interrompere il ciclo che può comportare alcune conseguenze interessanti (come cercare di cogliere l’intruso di sorpresa). Per maggiori dettagli su Twelve Minutes, potete consultare la nostra recensione qui (spoiler: il gioco ci è piaciuto).

Inoltre, il gioco di cui vi parliamo è attualmente candidato al titolo di miglior gioco indie ai The Game Awards 2021, per scoprire quali sono gli altri cancidati in questa categoria e tutte le altre nomination leggete questa nostra news. Lo stesso titolo è candidato nella categoria Best Story Telling dei Golden Joystick Awards 2021.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.