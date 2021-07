Tribes of Midgard: pubblicato il trailer di lancio

In occasione del suo lancio sul mercato, è stato pubblicato un trailer di Tribes of Midgard, il nuovo hack ‘n’ slash sviluppato da Norsfell

In occasione del suo prossimo lancio sul mercato, Gearbox ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer di Tribes of Midgard , il titolo action sviluppato da Norsfell di cui si è aggiudicato la distribuzione. L’ambientazione del titolo, come è facilmente intuibile già dal titolo, prende ispirazione dai miti norreni e, in particolare, dalla leggende del Ragnarock. La sua data di uscita è stata fissata per domani 27 Luglio; il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tribes of Midgard: ecco il trailer di lancio

Tribes of Midgard, come possiamo vedere anche dal trailer, è un videogioco che unisce alcune caratteristiche del titolo action con altre derivanti invece dal survival. Il gioco prevede infatti che il giocatore, oltre a scontrarsi con le forze nemica, costruisca e fortifichi la basa della propria tribù. Il titolo consente di giocare in solitario, ma da anche la possibilità di unirsi ad altri giocatori, con un gameplay multiplayer di carattere cooperativo, che permette di creare party dalla dimensione massima di 10 elementi. In contemporanea con l’uscita del titolo, si avvierà anche la sua prima stagione, il cui titolo è The Wolf Saga.

La campagna di Tribes of Midgard, che è sicuramente uno dei giochi più attesi in uscita a Luglio, si basa sul presupposto dell’affidamento da parte degli dei di un seme del Yggdrasil (l’albero dell’universo della mitologia norrena) alla tribù del protagonista. Questo prezioso pegno dovrà essere difeso dalle forze di Hel, mobilitate dall’approssimarsi del Ragnarock, che vedrà tutte le forze scontrarsi nella battaglia finale.

