Trek to Yomi in arrivo su Switch: ecco la data d’uscita!

Nelle scorse ore, Flying Wild Hog ha annunciato l’arrivo di Trek to Yomi anche su Nintendo Switch: vediamo insieme la data d’uscita e tutti i dettagli

Ci sono titoli a cui ci si avvicina incuriositi, non aspettandosi grandi cose, e da cui si rimane folgorati più di San Paolo sulla Via di Damasco (queste citazioni bibliche…). Fra questi, annoveriamo anche Trek to Yomi, titolo sviluppato da Leonard Menchiari in collaborazione con Flying Wild Hog, uscito nel maggio dello scorso anno su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC e rilasciato sin dal day one su Xbox Game Pass. Ve ne abbiamo parlato in una recensione dettagliata, che potete trovare cliccando qui.

Mancava però Nintendo Switch all’appello e forse anche la console che più si addice al titolo. Questo fino a qualche ora fa quando è stato annunciato che il prossimo 30 gennaio Trek to Yomi arriverà sull’ibrida Nintendo in edizione digitale. Con l’occasione, Flying Wild Hog ha anche rilasciato un nuovo trailer, che vi lasciamo qua sotto. Lasciatevi folgorare.

Trek to Yomi: il viaggio del samurai ha una data d’uscita su Nintendo Switch

Al netto di alcuni importanti difetti, Trek to Yomi è riuscito a catturarci grazie alla sua splendida e magistrale direzione artistica, nonché ad un gameplay piuttosto divertente da padroneggiare. Sarà importante imparare a padroneggiare la vostra katana, ed alternare difesa e un attacco piuttosto prudente e mai avventato. Il tutto a favore di una narrativa ispirata ai classici film giapponesi di metà Novecento incentrati sulle tragedie dei Samurai, le lotte e il sangue. Insomma: se vi piace il tema, dategli una chance.

La data d’uscita fissata per Trek to Yomi su Nintendo Switch è quindi il prossimo 30 gennaio. Fateci sapere se lo acquisterete, se lo avete giocato e se vi è piaciuto qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!