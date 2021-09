Total War: Warhammer 3 rinviato, ecco la nuova finestra d’uscita

Il franchise di Warhammer è indiscutibilmente uno dei più forti e diffusi in ambito videoludico. Vi abbiamo già parlato di due titoli della serie, Warhammer: Chaosbane e Warhammer 40K: Mechanicus, ma è attualmente in sviluppo presso Creative Assembly anche il terzo capitolo di Total War: Warhammer. Annunciato all’inizio dell’anno e mostratosi con un breve teaser, Total War: Warhammer 3 era atteso dagli appassionati entro la fine del 2021. Considerando però che l’anno sta volgendo al termine e né Creative Assembly né SEGA che fa da publisher si sono sbilanciati nel definire una data d’uscita certa, il rinvio era praticamente dietro l’angolo.

E così infatti è stato, con gli sviluppatori che hanno pubblicato un Tweet sui canali ufficiali di Total War annunciando il rinvio ufficiale del terzo capitolo. Un rinvio non così duro da mandar giù, sia perché come abbiamo detto era abbastanza prevedibile, sia perché la nuova finestra d’uscita dovrebbe riferirsi ai primi mesi del 2022. Il tempo aggiuntivo, stando a quanto ammesso nel messaggio pubblicato su Twitter, servirebbe agli sviluppatori di migliorare ancora di più il gioco rispetto allo stato in cui uscirebbe se dovessero rispettare la scadenza di quest’anno. Vi lasciamo il Tweet qua sotto.

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.

We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.

We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P

— Total War (@totalwar) September 13, 2021