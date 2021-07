Total War: Warhammer 3, Grand Cathay verrà presentato a settembre

Dopo la pubblicazione dell’ultimo DLC di Total War: Warhammer 2, Creative Assemlby ha annunciato che uno dei prossimi annunci riguardanti Total War: Warhammer 3 sarà la presentazione di Grand Cathay a settembre

Nonostante le numerose notizie che ci sono state recentemente su Total War: Warhammer 3, il supporto di Creative Assembly per il capitolo precedente della serie si è tutt’altro che fermato. Anzi, risale alla scorsa settimana la pubblicazione dell’ultimo DLC di Total War: Warhammer 2, chiamato The Silence & The Fury. Dopo questa pubblicazione, Creative Assembly ha recentemente dichiarato che non ci saranno notizie legate a Total War: Warhammer 3 nel corso del prossimo mese, anticipando però la presentazione di Grand Cathay che avverrà durante settembre.

Total War: Warhammer 3, i prossimi aggiornamenti e Grand Cathay

Per chi non ne fosse al corrente, Grand Cathay sarà una nuova fazione giocabile in Total War: Warhammer 3. Basato sulla Cina imperiale e sulla mitologia dell’Asia orientale, si tratta di un vastissimo impero situato nell’estremo oriente, e risulta la più grande nazione umana di Warhammer Fantasy. Quella di Cathay è una nazione che non è mai stata molto approfondita nell’universo di Warhammer, per cui gli occhi dei fan saranno sicuramente puntati su questa interessante novità.

Come annunciato nella pagina del blog ufficiale, vi saranno anche aggiornamenti sulle modifiche al sistema che influenzeranno anche gli Assedi. Una volta che riprenderanno gli annunci ufficiali, ci aspetteranno dettagli sul bonus preordine e anche “grandi sorprese che dubitiamo molto che vi aspetterete”. Inoltre, proprio come i suoi predecessori, verrà fornito il supporto a lungo termine per Total War: Warhammer 3 sotto forma di DLC e dei cosiddetti “Free-LC”.

Nell’attesa, ricordiamo che il lancio di Total War: Warhammer 3 è previsto attualmente per il 2021, senza una data specifica per il momento. Per rimanere aggiornati su tutti i titoli di Total War e su tutti gli altri titoli del momento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.