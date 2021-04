Total War: Rome Remastered, svelati i requisiti per PC

Total War: Rome Remastered è arrivato proprio oggi su Steam e grazie alla pagina ufficiale dello store di Valve possiamo analizzare insieme i requisiti per i PC

Sviluppato da Creative Assembly e Feral Interactive, già creatori di titoli come Alien: Isolation o Total War: Warhammer II, e pubblicato da Sega, Total War: Rome Remastered è la versione aggiornata e rivista dell’originale del 2004, un enorme successo commerciale e uno dei titoli più conosciuti della serie. Tanto da essersi guadagnato, in tempi non sospetti, ben due DLC, Barbarian Invasion (datato 2005) e Alexander (2006), entrambi di ottima fattura e che hanno consacrato il gioco nel cuore di tutti gli appassionati di strategia in tempo reale. La versione Remastered è arrivata oggi su tutti i PC tramite Steam, ed è proprio tramite la pagina ufficiale dello store di Valve che siamo venuti a conoscenza dei requisiti ufficiali.

In questo caso, però, oltre alle versioni minime e raccomandate di requisiti per far girare il titolo sui vostri PC, Creative Assembly dà un’ulteriore scelta ai videogiocatori con le opzioni per l’Enhanced Graphics Pack, letteralmente il Pacchetto per la Grafica Migliorata. Questo tipo di installazione, oltre ai 45 GB di base richiesti come spazio necessario per installare Total War: Rome Remastered, richiederà ulteriori 30 GB.

Vediamo insieme i requisiti PC di Total War: Rome Remastered

Iniziamo con i requisiti minimi richiesti per far girare Total War: Rome Remastered:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (versione 1809);

: Windows 10 64-bit (versione 1809); CPU : Serie Intel i3 | Serie AMD FX-4000;

: Serie Intel i3 | Serie AMD FX-4000; RAM : 6GB*

: 6GB* GPU : Serie NVIDIA GTX (1GB VRAM) | Serie AMD HD 7000 (1GB VRAM) | Intel UHD 620;

: Serie NVIDIA GTX (1GB VRAM) | Serie AMD HD 7000 (1GB VRAM) | Intel UHD 620; Spazio necessario : 45 GB;

: 45 GB; Note: I PC con grafica integrata necessitano 8GB di RAM, ad esempio le serie Intel HD/UHD. La performance stimata con un settaggio basso a 1080p è di 30 FPS. Il framerate potrebbe scendere in battaglie intense o su larga scala.

Continuiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (versione 1809);

: Windows 10 64-bit (versione 1809); CPU : Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600;

: Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB;

: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario : 45 GB;

: 45 GB; Note: La performance stimata con un settaggio alto a 1080p è di 60 FPS. Il framerate potrebbe scendere in battaglie intense o su larga scala.

Qui di seguito, infine, i requisiti minimi per poter utilizzare l’Enhanced Graphics Pack:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (versione 1809);

: Windows 10 64-bit (versione 1809); CPU : Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600;

: Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB;

: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario: necessari ulteriori 30 GB di spazio.

Secondo questi requisiti riuscirete a far girare Total War: Rome Remastered sui vostri PC? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!