Al via il secondo torneo eSports dell’università di Bologna

Il secondo torneo dedicato agli eSports dell’università di Bologna apre le iscrizioni dal 2 settembre

Dal 2 settembre sono aperte le iscrizioni per il torneo di eSports dell’Università di Bologna. L’ateneo bolognese è stato il primo l’anno scorso a lanciare un progetto simile. Dal 2 settembre al 3 ottobre sarà possibile iscriversi sul sito ufficiale del torneo per gareggiare su due titoli distinti, FIFA 21 e Assetto Corsa. I partecipanti dovranno superare diversi turni di qualificazione, che si terranno ad ottobre per riuscire a vincere il primo premio. Partner della manifestazione sono il Bologna FC 1909 e l’azienda Dallara, conosciuta per la progettazione di auto da corsa.

FIFA 21 e Assetto Corsa sono i giochi prescelti dal torneo di eSports dell’Università di Bologna

Il torneo di eSports dell’Università di Bologna prenderà il via dal prossimo 6 settembre con le qualificazioni ufficiali che verranno monitorate sul sito ufficiale dell’evento. Si partirà con FIFA 21 e Assetto Corsa con sfide che andranno avanti per tutto il mese di settembre e ottobre fino alle finali, che si terranno per entrambi i giochi l’11 ottobre. Le finali di FIFA 21 si terranno in Piazza Verdi, il centro della zona universitaria, durante l’Alma Mater Fest. La finale di Assetto Corsa si terrà sempre l’11 ottobre, ma nel leggendario circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Entrambe le sfide verranno trasmesse in streaming su un canale dedicato. I vincitori avranno in premio delle esperienze molto speciali realizzate con i partner del torneo. A fianco del CUSB e dell’Università di Bologna, collaboreranno all’evento anche Macron, azienda che produce e vende vestiti dedicati alle attività sportive e da tempo partner dell’Ateneo, e anche AK Informatica, specializzato nell’ambito hardware e gaming PC.

