Tormented Souls: confermata la finestra d’uscita su console

Ormai la finestra d’uscita per la versione console di scorsa generazione di Tormented Souls non è più un mistero

Finalmente stanno per tornare videogiochi che si ispirano ai classici survival horror come Resident Evil e Silent Hill, il titolo in questione è Tormented Souls, sviluppato da Dual Effect e Abstract è finalmente in uscita anche per le console di scorsa generazione PS4 e Xbox One, ma anche per Nintendo Switch. Il gioco infatti è già disponibile per console next-gen e PC e l’editore, PQube, ha comunicato da poco il periodo d’uscita delle versioni per la scorsa generazione. Sempre PQube ha aggiunto i suoi ringraziamenti per i molti elogi e recensioni positive della versione PC.

L’uscita di Tormented Souls su console è finalmente realtà!

Pur non essendo stata fornita una data d’uscita precisa, Tormented Souls verrà lanciato su console PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei primi mesi del 2022. Nel frattempo, PQube ha anche confermato che il 28 ottobre arriverà un nuovo aggiornamento gratuito per Tormented Souls, che aggiungerà una nuova arma (una pistola sparachiodi pesantemente modificata che infligge più danni) e un nuovo vestito per Caroline.

Il rilascio per console di Tormented Souls è vicina e non sapete cosa aspettarvi? Sicuramente ci sono già stati altri giochi del genere in passato che hanno provato a far rivivere le stesse sensazioni dei classici survival horror che tanto amiamo, ma non tutti ci sono riusciti nel loro intento. Uno di questi è Remothered: Broken Porcelain. Dopo un primo capitolo degno di nota, il seguito ha deluso le aspettatevi costruite proprio dal capitolo precedente, un vero peccato. Per saperne di più vi lasciamo alla nostra recensione.

