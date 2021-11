Tony Tubo è il Content Creator di Rovagnati per Gran Biscotto BOOM BOOM

Rovagnati sceglie il celebre youtuber Tony Tubo per la promozione del nuovo prodotto. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Sono sempre di più le aziende che scelgono di scommettere sul mondo del gaming per promuovere i propri prodotti. Solo di recente, in occasione della Milan Games Week abbiamo visto diverse marche (anche poco affini al mondo del gaming) cavalcare l’onda del successo del medium videoludico. Anche Rovagnati è una di queste, e, per il lancio del nuovo snack Gran Biscotto BOOM BOOM, ha deciso di affidarsi allo youtuber e gamer Tony Tubo, il quale si è occupato del ruolo di Content Creator per la popolare azienda.

Rovagnati e Tony Tubo insieme per il lancio di Gran Biscotto BOOM BOOM

La forza mediatica e comunicativa del gaming competitivo e dei videogiochi è in grado di raggiungere milioni di persone d’ogni età. Questo è uno dei motivi che ha spinto anche Rovagnati a scommettere sull’universo degli Esports, per il lancio del suo nuovo snack Gran Biscotto BOOM BOOM. L’azienda ha infatti deciso di affidarsi allo youtuber Tony Tubo, il quale ha rivestito il ruolo di Content Creator, promuovendo il nuovo prodotto sia attraverso i propri canali social, che fisicamente nello spazio dedicato durante la recente Milan Games Week.

“È stato davvero un piacere sponsorizzare il prodotto di un’azienda così nota e affermata come Rovagnati –

ha dichiarato Tony Tubo – “Quando una realtà come questa decide di collaborare con te per pubblicizzare un

nuovo prodotto, significa che stai facendo un ottimo lavoro”. Ma la scelta dell’azienda di affidarsi ad un popolare esponente del mondo videoludico non è nuova: sempre nell’ambito della Milan Games Week, abbiamo visto come anche Gillette abbia fatto una cosa simile in occasione della Gillette Bomber Cup.

