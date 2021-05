Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: rivelata la data di uscita su Nintendo Switch

Annunciata da Activision la data di uscita su Nintendo Switch di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

La data di uscita su Nintendo Switch di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è stata finalmente annunciata da Activision: sarà disponibile sulla console a partire dal prossimo 25 Giugno. Il gioco, che rappresenta un remake dei primi due titoli della storica saga dedicata allo skating, era stato pubblicato per la prima volta l’anno scorso e, in un primo momento, era possibile giocarci su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Lo scorso Marzo, era stato rilasciato il porting verso Xbox Series X/S e PlayStation 5

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 su Switch: data d’uscita e prezzo

Oltre alla data di uscita, Activision ha rivelato anche il prezzo di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Nella versione per Nintendo Switch, il titolo avrà un costo pari a 39.99 dollari (che equivalgono a circa 33 euro), questo per quanto riguarda il mercato americano, ma non è detto che resti lo stesso anche per quanto riguarda quello europeo e, di conseguenza, italiano.

Nonostante sia stata annunciata la data di uscita, restano ancora alcuni dubbi riguardanti la versione per la console Nintendo di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: non si è ancora al corrente di quale sia la versione che è stata utilizzata come base per il port e, anche se si tratta probabilmente della release originale, non c’è al momento una conferma al riguardo. In dubbio è anche la condizione e il livello di coinvolgimento dell’originale team di sviluppo: Vicarious Visions. Questo è stato infatti acquisito da Blizzard in tempi recenti e, prima dell’arrivo del videogioco su Xbox Series X/S e PlayStation 5, si pensava che fosse stato coinvolto nella realizzazione di Diablo 2: Resurrected.

Non ci sono poi certezze riguardanti il futuro della serie. Nonostante Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sia stato il titolo del franchise a impiegare il minor tempo a raggiungere il milione di copie vendute, non è chiaro se Activision e Blizzard siano interessate a investire nella realizzazione di nuovi titoli per la saga.

