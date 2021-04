Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational: svelate le date per il 2021

Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha svelato le date ufficiali per l’edizione 2021 del Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational, scopritele insieme a noi in questo articolo

Nell’attesa di Rainbow Six: Quarantine, o Parasite, o come volete chiamarlo ancora non si capisce, Ubisoft continua a supportare e spronare Rainbow Six Siege, uno dei suoi titoli di punta. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha svelato quando inizierà l’edizione 2021 del Rainbow Six Invitational, il torneo forse più conosciuto dedicato al gioco. La competizione si svolgerà dall’11 al 23 maggio a Parigi con la partecipazione di tutte e quattro le regioni di Rainbow Six eSports, compresa quella brasiliana che rischiava di non poter partecipare.

In seguito all’approvazione del governo francese e delle autorità locali, infatti, le squadre brasiliane saranno autorizzate a partecipare alla competizione in Francia, adottando ulteriori misure di sicurezza. Rimane il fatto che, per garantire la sicurezza di tutti, l’evento si terrà senza pubblico dal vivo e tutti i partecipanti seguiranno rigorose misure sanitarie. L’evento gioiello di Rainbow Six Siege si sta rapidamente avvicinando e Ubisoft non vede l’ora di offrire alla sua community il tanto atteso scontro delle regioni che determinerà i campioni del mondo della stagione 2020.

Le date e tutti i dettagli per l’edizione 2021 del Rainbow Six Invitational

La competizione riunirà 19 squadre provenienti da tutte le regioni di Rainbow Six eSports, in un ambiente LAN e seguendo, come abbiamo detto, tutte le misure sanitarie più rigorose. Dall’11 al 16 maggio avrà luogo la fase a gironi, mentre dal 19 al 23 maggio si terranno i Playoff trasmessi dal Palais Brongniart, luogo storico nel cuore di Parigi. Per tutti i dettagli sull’evento, sul montepremi e le squadre partecipanti vi rimandiamo al sito ufficiale della competizione che potete raggiungere cliccando qui.

Nonostante la pandemia di Coronavirus, insomma, Ubisoft vuole continuare a supportare un minimo di normalità, pur rispettando le misure consone. Svelate le date del Rainbow Six Invitational edizione 2021, quel che resta è restare a vedere se la situazione si manterrà a una stabilità tale da poter permettere all’evento di aver luogo. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare Rainbow Six Siege ad un prezzo davvero vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale di InstantGaming!