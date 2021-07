Tom Clancy’s XDefiant sarà un’esclusiva di Ubisoft Connect al lancio

Niente vapore e niente epicità: Tom Clancy’s XDefiant sarà solo su Ubisoft Connect… o, se non altro, di sicuro lo sarà al day one

Nonostante il cross-play, Ubisoft Connect sarà l’unico marketplace che vi consentirà di giocare a Tom Clancy’s XDefiant. La conferma arriva da un rappresentante del publisher d’oltralpe, che alla stampa straniera ha raccontato che nonostante “le discussioni con altri store” per il periodo post-lancio, l’ex-Uplay rimarrà l’unico posto in cui gettarsi nella mischia in questa nuova esperienza free-to-play ispirato ai romanzi spionistici del compianto scrittore. Questo significa anche che, se speravate di giocarci su Steam o su Epic Games Store, vi conviene mettervi l’anima in pace.

Se ad Ubisoft non ci si Connect, di Tom Clancy’s XDefiant non ce n’è

La limitazione ad Ubisoft Connect non ha precedenti, se contiamo che sugli altri marketplace figurano titoli del publisher estranei a Tom Clancy’s XDefiant. Basti pensare a Rainbow Six Siege o Assassin’s Creed Valhalla. Dal 2019, Epic e l’editore francese hanno stretto una partnership per pubblicare su PC tutti i titoli di quest’ultimo. In particolar modo Rainbow Six Extraction, Far Cry 6 e Riders Republic devono ancora uscire, ma hanno comunque una loro pagina sullo store di Epic. I giochi ancora lontani dall’uscita, in compenso, non ce l’hanno.

Non sappiamo perché, e di certo per ora le labbra del publisher rimangono cucite. Azzarderemmo un’ipotesi sulla questione delle microtransazioni, i cui proventi saranno probabilmente destinati alle tasche di Ubisoft senza percetuali di sorta (la causa Epic-Apple sta facendo scuola). L’altro free-to-play della casa transalpina, The Division Heartland, non ha una pagina su Epic Games Store non ce l’ha, al contrario del precedente esperimento online Hyper Scape che ne ha ricevuta una lo scorso agosto. Ne sapremo di più al primo beta test, previsto a sua volta per il 5 di agosto.

