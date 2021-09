Tokyo Games Show 2021: Sega ci sarà con un nuovo RPG

Sega si dice pronta ad annunciare un nuovo titolo RPG al Tokyo Games Show 2021, diffondendo la notizia attraverso la descrizione della loro time slot presente nel calendario dello show

Sono in arrivo grosse novità in casa Sega: nella tabella oraria del Tokyo Games Show 2021, che definisce con precisione gli appuntamenti per le presentazioni delle varie case videoludiche, viene riportato che “è in programma l’annuncio del nuovo gioco di ruolo Sega”. Non è stato dato sapere di cosa si tratti, se riguardi una nuova IP o un seguito di titoli già esistenti.

Le possibilità di Sega e il suo nuovo RPG al Tokyo Games Show 2021

Sin da prima del Tokyo Games Show 2021, Sega ed Atlus hanno rilasciato quotidianamente dei video, che introducevano i demoni nel nuovo Shin Megami Tensei V. Invece, per quanto riguarda Persona, il 20 settembre sarà il venticinquesimo anniversario dalla nascita della serie. Motivo per il quale ha ricevuto vari teaser nell’ultimo periodo, oltre che la creazione di un nuovo sito ufficiale ed il rilascio di nuovo merchandise. Ci si domandava quindi se l’annuncio avrebbe riguardato questi due titoli.

Ma Sega aveva anche chiesto agli utenti di condividere delle immagini dei propri titoli preferiti, che sarebbero state poi selezionate e mostrate durante il Tokyo Games Show 2021, senza dichiarare altro riguardo il contenuto della loro conferenza. Solo nelle ultime ore un primo teaser trailer (soprastante) è stato rilasciato, svelando il futuro nuovo gioco Sega per il Tokyo Games Show 2021: pensato per smartphone, ha come obiettivo il ritorno agli RPG classici, dove si utilizzavano carta e penna, ed i giocatori avevano la possibilità di creare una propria storia non prestabilita, senza limitazioni.

Non ci resta che attendere lo show di Sega, che si terrà il 1 ottobre 2021 alle 22:00 giapponesi (15:00 italiane) e durerà un’ora circa. Troverete notizie riguardo gli annunci del Tokyo Games Show 2021 sul tuttoteK, mentre per giochi a prezzi scontati vi consigliamo di visitare lo store di Instant Gaming.