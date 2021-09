Tokyo Game Show 2021: Scarlet Nexus entra nel Game Pass

Microsoft ha cercato da tempo tra le file dei videogiocatori giapponesi uno spiraglio in cui infilarsi, ed è stato proprio durante il Tokyo Game Show 2021 che ha potuto mettere in mostra il nuovo parco titoli di Game Pass, cominciando con l’arrivo di Scarlet Nexus

Il Tokyo Games Show 2021 ha fornito a Microsoft un palco virtuale adatto per la presentazione della sua nuova strategia di marketing mirato al mercato giapponese ed asiatico, presentando una variegata lista di giochi, tra indie molto carini come il metroidvania Lapin e titoli da una levatura maggiore come lo Starfield di Bethesda. Tra le ulteriori novità del Tokyo Games Show 2021, ci sono stati anche annunci di giochi in arrivo sul Game Pass di Xbox, tra cui Scarlet Nexus, insieme al FPS co-op Back 4 Blood, AI: Somnium Files e Mighty Goose.

Il Game Pass del Tokyo Game Show 2021, tra Scarlet Nexus e nuovi titoli asiatici

Parlando di Scarlet Nexus, il recente nuovo RPG sviluppato da Bandai Namco, uscito a giugno 2021 ed accolto piuttosto positivamente dalla critica e dai videogiocatori, fu presentato per la prima volta a maggio 2020, sempre nel corso di uno showcase riguardante Xbox Series X. La notizia fornitaci oggi, è che Scarlet Nexus entrerà presto a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, e per presto in realtà intendiamo dire da oggi stesso. In aggiunta, è stato mostrato anche un nuovo trailer del gioco, che indicava l’uscita prossima di un DLC.

Tuttavia, non è l’unico gioco di cui si è parlato oggi: come accennato prima, Microsoft sta mettendo in moto il suo nuovo piano per immettersi nei paesi in cui il marchio Xbox ancora fatica ad emergere ulteriormente. Ed è il Tokyo Game Show 2021, il momento in cui hanno potuto creare spazio per degli annunci importanti che costituiranno in futuro la consolidazione del rapporto tra Microsoft e le case di sviluppo orientali: vedremo quindi il debutto, sempre su Game Pass, di opere anche di meno spessore rispetto a Scarlet Nexus, che si categorizzano in titoli prettamente più indie ma comunque di stampo giapponese o coreano, come Craftopia, Unsouled, The Good Life, RPG Life ed Eternal Return.

Per altri aggiornamenti dal Tokyo Game Show 2021, continuate a seguirci su tuttoteK, e visitate lo store di Instant Gaming per trovare giochi a buon prezzo.