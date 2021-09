Tokyo Game Show 2021: l’evento Xbox/Microsoft in diretta video!

Pronti a seguire l’evento Xbox/Microsoft in diretta video dal Tokyo Game Show 2021? In questo articolo trovate il player ufficiale della conferenza

Dopo aver assistito all’E3, dopo la Gamescom e dopo gli eventi singoli di Sony e Nintendo, è già il momento di ricominciare con le conferenze. Il Tokyo Game Show 2021 è finalmente pronto a tenerci compagnia e oggi tocca a Microsoft ed Xbox, di cui seguiremo la conferenza e lo spazio a loro dedicato in diretta video. In basso troverete il player ufficiale dell’evento, tramite il quale potrete assistere proprio alla conferenza. Armatevi, dunque, di hype e di pop corn!

Tokyo Game Show 2021: la diretta video dell’evento Xbox/Microsoft

Prima di procedere con il player ufficiale per la diretta video dell’evento Xbox/Microsoft al Tokyo Game Show 2021 proviamo a fare qualche piccola previsione su quello che vedremo e che ci verrà mostrato. Tra le esclusive maggiormente attese figurano senza dubbio Halo Infinite e Forza Horizon 5. Si aspettano novità in merito a questi due titoli, così come potremmo ricevere qualche novità in più relativa al tanto atteso Starfield. Non ci resta che seguire insieme la diretta e attendere aggiornamenti. Ecco il video:

