Tokyo Game Show 2021: tre nuovi giochi da 110 Industries ed ex di Team Ninja

Le notizie più importanti giungono sempre per ultime: tre nuovi giochi presentati da 110 Industries ed ex membri del Team Ninja al Tokyo Game Show 2021

Altre news provenienti dal Tokyo Game Show 2021, in questi ultimi giorni dell’evento: lo studio 110 Industries e Soleil, formato dai membri prima appartenenti al Team Ninja, hanno annunciato tre nuovi giochi per PS5, Xbox Series e PC. Tra gli ospiti speciali che hanno partecipato al loro showcase ci sono stati Yu Suzuki, creatore di Shenmue, Virtua Fighter e Koji Igarashi, storico produttore di Castlevania. C’è stata inoltre anche Stefanie Joosten, il volto di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

I nuovi giochi di 110 Industries ed ex Team Ninja al Tokyo Game Show 2021

I titoli annunciati vanno a toccare diversi generi, ma non tutti sono stati descritti nel dettaglio. Nel video, vengono mostrati solo dei piccoli trailer introduttivi. Ecco dunque un breve elenco riassuntivo:

Vengeance is Mine: un gioco di combattimento mecha, che uscirà nel 2023. Stefanie Joosten, associate creative director al gioco da più di sei mesi, mira insieme al suo team a creare un gioco single player dalla storia commovente, poderosa ed eccitante , che lasci i giocatori con il fiato sospeso.

un gioco di combattimento mecha, che uscirà nel 2023. Stefanie Joosten, associate creative director al gioco da più di sei mesi, mira insieme al suo team a creare un gioco single player dalla storia , che lasci i giocatori con il fiato sospeso. Red Goes Faster: per quanto riguarda questo titolo, sono state rivelate poche informazioni, oltre al trattarsi di un gioco di corsa sci-fi, che contrasta corse esaltanti ad una storia caratterizzata da un triangolo amoroso, e che uscirà nel 2024.

Sono di più le informazioni sul gioco sviluppato da 110 Industries e gli ex membri di Team Ninja, che al Tokyo Game Show 2021 dicono di star puntando il più possibile verso giochi con nuovi elementi hardcore, aggiungendo di essersi ispirati fortemente a Bayonetta e Devil May Cry:

Wanted Dead: gioco adrenalinico in terza persona, che promette un “combattimento melee spettacolare ed un gunplay elettrizzante”, ed ambientato in “una versione sci-fi di Hong Kong cupa e pericolosa“. La protagonista, bellissima e potentissima, ottiene delle abilità che la coinvolgeranno in missioni dove metterà in gioco la sua vita, affrontando tutto con un carattere estremamente “hardboiled“, celando il suo lato più umano. L’uscita è stata indicata per il 2022, su PS5, Xbox Series e PC.

Se vi interessa recuperare gli scorsi annunci dei giochi presentati al Tokyo Game Show 2021, visitate il nostro sito tuttoteK, mentre per nuovi giochi ad un prezzo ridotto, visitate lo store Instant Gaming.