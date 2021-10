Tokyo Game Show 2021: arriva Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream

Era risaputo come Koei Tecmo, per via del 25esimo anniversario, avesse in programma vari annunci su Atelier nel 2022: nel Tokyo Game Show 2021 è stato dunque mostrato Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie che avverrà a maggio 2022, Koei Tecmo ha svelato durante il Tokyo Game Show 2021 il sequel di Atelier Sophie, chiamato Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Abbiamo potuto vedere numerose novità attraverso le immagini e trailer del prossimo capitolo, introducendo la nuova avventura in cui si ritroveranno l’aspirante, futura grande alchimista Sophie e la sua amica-libro volante/parlante Plachta.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ed il trailer nel Tokyo Game Show 2021

Al Tokyo Game Show 2021, scopriamo come lo stile grafico usato dalla casa di sviluppo in Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream sia stavolta quello nuovo, usato in Atelier Ryza 2. Per la prima volta nella serie, non ci saranno schermate di caricamento tra i combattimenti e le esplorazioni; anche il gameplay ha subito delle modifiche, portando a sei il numero di personaggi utilizzati nelle battaglie a turni, con mini-squadre formate da tre persone. Inoltre, sono stati inseriti i Dual Trigger, consistenti in un attacco attuabile in coppia. L’alchimia è stata resa accessibile sia agli esperti che ai nuovi giocatori, mediante due pannelli per sintetizzare gli oggetti: il primo sarà un pannello piuttosto semplice, mentre il secondo sarà un pannello “ristretto” e per questo più complesso, ma se studiato a dovere ci renderà incredibilmente potenti ed efficaci.

La trama di Atelier Sophie 2 ci porta in un misterioso mondo parallelo: durante un viaggio, Plachta e Sophie vengono di colpo separate, dopo essere state risucchiate da un portale presso uno strano albero gigante. Arrivano nel mondo di Erde Wiege, e quando Sophie riesce a trovare Plachta, quella che trova in realtà sembra molto più giovane, ed in più non riconosce l’alchimista. In questo luogo sconosciuto, Sophie sarà determinata a ritrovare l’amica dispersa. L’aspirante alchimista dovrà fare i conti con molte altre sorprese, e non vediamo l’ora di scoprire il segreto che si cela dietro questo mondo parallelo.

Durante la presentazione è stata fornita anche una data d'uscita per Atelier Sophie 2, prevista per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4 e Nintendo Switch.