Titanfall 2: ora potete giocarlo gratis tramite Steam

Se non sapete cosa fare questo piovoso fine settimana, potete tranquillamente raggiungere la pagina Steam di Titanfall 2 e scaricarlo gratis

Respawn Entertainment sembra aver accantonato la nave di Titanfall, complice anche il poco successo del secondo capitolo che, nonostante l’indubbia qualità, non ha poi venduto così tanto come l’azienda sperava. Gli errori di marketing ci sono stati, e questo è un dato accertato, è comunque un peccato aver visto naufragare il franchise ancor prima che potesse effettivamente decollare. I ragazzi di Respawn si sono poi fatti perdonare con Star Wars: Jedi Fallen Order, questo è certo, e anche l’ottimo supporto che continuano a dare alla loro punta di diamante Apex Legends fa capire la serietà dell’azienda.

Comunque, se non avete niente da fare questo piovoso fine settimana, Respawn Entertainment ha reso il download di Titanfall 2 completamente gratuito su PC, tramite Steam. A partire da oggi (in realtà da ieri sera) fino al 3 maggio, visitando la pagina ufficiale dello store di Valve potrete scaricare il gioco e provarlo quanto volete. Titanfall 2 ha una buona campagna in single player che va ad esplorare il rapporto fra Pilot e Titan, oltre alla modalità multigiocatore che, con i 6 nuovi titani, una personalizzazione immensa, nuove mappe e molto altro garantirà diverse ore di divertimento.

Titanfall 2 gratis su Steam: la versione migliore per provare il gioco di Respawn!

La versione PC, inoltre, è anche come spesso accade la migliore da giocare tecnicamente parlando. Texture in alta qualità, effetti di Ambient Occlusion, un migliore anti-aliasing e maggiori dettagli per quel che riguarda gli effetti speciali e le ombre, oltre a una praticità data da mouse e tastiera non indifferente.

Insomma, se non avete giocato Titanfall 2 e siete curiosi di provarlo potrete farlo fino al 3 maggio grazie alla versione gratis di Steam. Che cosa ne pensate del titolo di Respawn Entertainment? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se dopo la prova volete acquistare Titanfall 2 ad un prezzo davvero irrisorio, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che potete raggiungere cliccando qui!