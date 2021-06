Summer Game Fest: Tiny Tina’s Wonderlands, annunciato lo spinoff di Borderlands

Direttamente da uno dei deliri di Borderlands, ecco lo spinoff di Gearbox e 2K Games: ecco il trailer del folle Tiny Tina’s Wonderlands

Dopo un teaser questa settimana, ecco che Gearbox Software e 2K Games hanno rivelato in via ufficiale lo spinoff di Borderlands, intitolato per l’occasione Tiny Tina’s Wonderlands. Il titolo prende ispirazione da Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, il DLC del secondo capitolo della saga di Gearbox, e già da ora promette molti degli elementi più amati dai fan della serie. Il titolo è stato l’apripista per il Summer Game Fest di ieri, a sua volta antipasto per questa scoppiettante E3 2021.

Da Borderlands a Wonderlands, ecco lo spinoff di Tiny Tina

Con la voce di Ashly Burch, Tiny Tina ritorna nella sua avventura personale, ma come spinoff Wonderlands mira ad un’esperienza un po’ diversa da quanto visto in Borderlands. Alcuni dei nuovi elementi includono infatti gli incantesimi e la possibilità di personalizzare i personaggi. Tina, in qualità di Bunkermaster, potrà cambiare la trama in ogni momento, dando ai giocatori un mondo folle da esplorare. Il nostro antagonista sarà il Dragon Lord (signore dei draghi o signor drago), ma anche sua maestà Butt Stallion (“stallone chiappone”) giocherà un ruolo. Non ci sono dubbi, l’atmosfera è sempre quella.

Il cast al doppiaggio di questo spinoff di Borderlands si preannuncia stellare già da ora, sebbene i personaggi di Tiny Tina’s Wonderlands non siano ancora stati rivelati. Parliamo di Andy Samberg (Jonathan in Hotel Transylvania), Will Arnett (Batman in The Lego Movie e seguiti annessi) e Wanda Sykes (Tsaritsa in Harley Quinn). Il titolo è previsto per inizio 2022 con altri dettagli in arrivo in estate.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle lande meravigliose di Gearbox?