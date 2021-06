Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile su Android

Tramite comunicato stampa, CD Projekt Red ha annunciato il rilascio di The Witcher Tale: Thronebreaker su dispositivi mobile Android, con corredato un bel trailer di lancio

Thronebreaker è il gioco di carte collezionabili targato The Witcher arrivato praticamente su tutte le piattaforme, compreso Nintendo Switch, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in una nostra recensione, che potete trovare cliccando qui. Nelle scorse ore, però, tramite comunicato stampa, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno annunciato l’arrivo del gioco anche su dispositivi mobile con sistema operativo Android. Thronebreaker è un GDR per giocatore singolo ambientato nell’universo di The Witcher, che offre una meccanica di esplorazione dettata dalla narrazione, tanti enigmi da risolvere e battaglie a turni.

Nel gioco potrete assumere il ruolo della Regina Meve di Lyria e Rivia, costretta a battere il sentiero di guerra per un’imminente invasione nilfgaardiana. La pubblicazione su Google Play porta il gioco a sbarcare anche sui dispositivi mobile, con comandi touchscreen riprogettati per il gioco e salvataggi compatibili e trasferibili con quelli delle altre versioni supportate. Giocando a Thronebreaker potrete anche sbloccare vari bonus in Gwent, tra cui ornamenti unici e 20 carte premium. Con l’occasione, CD Projekt Red ha anche rilasciato un trailer di lancio, che trovate proprio qua sotto.

Thronebreaker: The Witcher Tales arriva anche su Android: si chiude il cerchio per il gioco di CD Projekt Red!

Thronebreaker su Android viene distribuito con il modello “freemium”, che vi permetterà di scaricare e provare il gioco gratuitamente. Raggiunta una certa parte della narrativa, potrete decidere se acquistare o meno il gioco completo per continuare l’avventura. Vi ricordiamo che The Witcher Tales: Thronebreaker è disponibile anche su iOS, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Avete visto il trailer di lancio di Thronebreaker: The Witcher Tales su dispositivi Android? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!