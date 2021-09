THQ Nordic Showcase: il trailer rivela i giochi presenti all’evento

Grazie alla pubblicazione di un trailer ufficiale, abbiamo avuto modo di scoprire quali giochi saranno mostrati in occasione del THQ Nordic Showcase

Come era stato precedentemente annunciato, THQ Nordic ha festeggiato il suo 10° anniversario organizzando uno showcase dedicato ai suoi titoli più iconici e ai suoi progetti futuri. Oltre all’evento digitale, che ha avuto luogo ieri (venerdì 17 settembre 2021), per celebrare la ricorrenza l’azienda ha deciso di rendere disponibile a un prezzo scontato tutti i titoli del suo catalogo e ha inoltre proceduto a rendere temporaneamente gratuiti due dei suoi videogiochi.

THQ Nordic Showcase: ecco quali sono i titoli gratuiti

In occasione del THQ Nordic Showcase, sino al prossimo 23 Settembre saranno disponibili gratuitamente i seguenti videogiochi: The Titan Quest Anniversary Edition, la versione remaster del celebre action RPG (contenente anche l’espansione Immortal Throne) e Jagged Alliance Gold Edition, l’iconico titolo che combina al suo interno elementi del gioco strategico in tempo reale con altri tipici del RPG. Sino al prossimo 20 Settembre sarà inoltre possibile giocare gratuitamente a Desperados III, il titolo stealth ambientato nel far west; differentemente agli altri due, questo non sarà più giocabile allo scadere del periodo.

Tutti gli altri giochi del catalogo di THQ nordic, tra i quali troviamo titoli di grande successo come Destroy All Humans!, Biomutant, Wreckfest, e SpongeBob Battle for Bikini Bottom: Rehydrated, saranno disponibili a prezzo scontato sulle varie piattaforme di ecommerce dedicate ai videogiochi. Su Steam i saldi termineranno il 23 Settembre, mentre si protrarranno sino al 28 su Xbox Marketplace e Google Stadia; infine, saranno attivi sino al 29 su Nintendo eShop.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle offerte più convenienti e sulle novità relative ai migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare uno o più titoli per accrescere la vostra collezione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.