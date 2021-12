The Wolf Among Us 2: primi dettagli sulla nuova storia del gioco

Trapelano nuovi dettagli riguardanti The Wolf Among Us 2 e la possibile svolta che prenderà la storia in questo nuovo gioco

Lo studio di sviluppo Telltale Games, nato da ex membri di LucasArts, sin dalle origini si è presentato come uno dei principali autori della rinascita delle avventure grafiche, debuttando con i celebri Sam & Max, e Tales of Monkey Island. Nel corso degli anni sono stati lanciati anche altri giochi in formato “episodico”, e con la serie di The Walking Dead l’azienda sembrava aver raggiunto l’apice del successo per quanto riguarda il genere a cui essa ambiva. Qualcosa però andò storto negli anni successivi, e per via di diverse complicanze, oltre all’enorme numero di progetti a cui essa stava lavorando da anni e la crescente riduzione delle vendite, lo studio si ritrovò a dover dichiarare bancarotta nel 2018. Tuttavia, solo un anno dopo esso fu “riportato in vita” sotto la LCG Entertaiment, e nello stesso 2019 Telltale annunciò il seguito di una delle IP più amate dai fan, The Wolf Among Us 2, senza però rivelare troppi dettagli sulla storia, almeno sino ad oggi.

I primi dettagli sulla storia di The Wolf Among Us 2

Tutto ciò che i videogiocatori sapevano riguardo The Wolf Among Us 2 è che la sua realizzazione era stata in realtà ricominciata già una volta, andando però ad aggiungersi alle opere incompiute dopo la chiusura di Telltale Games. Il nuovo sviluppo del gioco è poi stato riannunciato ai The Game Awards, e le uniche notizie avute a riguardo furono da parte del CEO di LCG Entertaiment, il quale aveva svelato come il titolo avrebbe utilizzato l’Unreal Engine 4 al posto di quello usato originariamente da Telltale. Tempo dopo fu confermato anche un rilascio in formato integro del gioco, e non più episodico com’è stato finora. Il team ha poi promesso di voler dare ulteriori informazioni all’inizio del 2022, ma sembra che Game Informer abbia voluto anticipare già alcuni dettagli riguardo la storia che si affronterà in The Wolf among Us 2.

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details -Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot Much more in this month's issue: https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf — Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021

Apparentemente, la nuova stagione sarà ambientata come sempre nell’oscura e pericolosa New York, sei mesi dopo gli eventi del gioco originale e dunque durante l’inverno che dominerà con la sua presenza l’intera città. Pare che la produzione sia ormai in piena attività, e la sceneggiatura avrebbe raggiunto un punto di finalizzazione. Intanto, vengono effettuate anche delle sessioni di motion-capture, il che rivela come in realtà saranno necessari ancora diversi mesi prima di poter vedere qualcosa di concreto. Come detto già poco fa, Telltale ha in programma di fornire dettagli più approfonditi una volta entrati nel prossimo anno, e dunque non ci resta che attendere fino ad allora.

