The Witcher Monster Slayer: annunciata la data d’uscita

CD Projekt RED ha appena annunciato la data d’uscita del titolo mobile The Witcher Monster Slayer. Vediamola in questo nostro articolo

CD Projekt ha annunciato The Witcher: Monster Slayer l’anno scorso, promettendo un gioco in grado di unire le trappole e gli enigmi della serie con il tipo di gameplay in realtà aumentata che Pokémon Go ha reso popolare nell’ambito mobile, ora il gioco ha una data d’uscita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Witcher Monster Slayer: la data d’uscita è piuttosto vicina, il gioco riprenderà le meccaniche di Pokémon Go e le svilupperà in chiave GDR

The Witcher: Monster Slayer verrà lanciato per dispositivi iOS e Android alla fine di questo mese, la data d’uscita è fissata a mercoledì 21 luglio. I giocatori “saranno coinvolti in un gameplay basato sulla posizione e funzionalità avanzate di realtà aumentata per rintracciare e cacciare mostri assetati di sangue in agguato nelle vicinanze”. CD Projekt e lo sviluppatore Spokko lo descrivono come un “gioco di ruolo in realtà aumentata”, quindi dovrebbe essere interessante vedere come si configurerà il tutto all’atto pratico.

Intanto sono già aperte le pre-registrazioni al suddetto gioco anche sul Google Play Store per dispositivi Android. Chiunque si pre-registra otterrà la Kaer Morhen Steel Sword nel gioco al momento del lancio. Quest’ultima garantirà un aumento del 10% all’ottenimento dei punti esperienza guadagnati dall’uccisione di mostri. Potete guardare il trailer dell’annuncio della data di uscita del gioco cliccando sul player che vi proponiamo qui in alto nell’articolo.

Nel frattempo, se state aspettando il prossimo gioco principale di The Witcher, probabilmente dovrete continuare ad aspettare un po’. Sebbene The Witcher 4 sia il prossimo in linea per CD Projekt RED, probabilmente ci vorrà del tempo prima che la software house si sbilanci con dichiarazioni ufficiali. Sicuramente non aspettatevi un annuncio al WitcherCon la prossima settimana. Solo nelle ultime settimane il colosso dei videogiochi made in Europe ha dichiarato di aver finalmente sistemato lo stato in cui versava Cyberpunk 2077. Il titolo in questione, dopo un lungo “esilio” è stato riammesso sul PS Store, tuttavia, Sony ha sconsigliato alla community di giocarlo su PS4, per altri dettagli in merito leggete qui.

