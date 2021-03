The Witcher 3: annunciata la versione next gen

Tra tutti i giochi che vengono aggiornati per la nuova generazione di console, anche il pluripremiato The Witcher 3 riceverà la sua versione next gen

Sembra che CD Projekt Red, oltre ad essere al lavoro su Cyberpunk 2077 e sui suoi tanti aggiornamenti, stia anche prestando attenzione al suo precedente capolavoro uscito nel lontano 2015. È stato infatti annunciato, come parte della roadmap per il 2021, che The Witcher 3 otterrà anch’esso la sua versione dedicata per la next gen, con vari aggiornamenti grafici e di prestazioni che miglioreranno notevolmente l’esperienza di gioco.

La versione next gen di The Witcher 3 nel dettaglio e “Red 2.0”

Il gioco verrà rilasciato per PS5 e Xbox Series S/X in versione standalone, mentre coloro che già ne possiedono una copia potranno beneficiare gratuitamente dell’upgrade. Queste le dichiarazioni di CD Projekt Red:

Sviluppata per sfruttare gli hardware da gaming più potenti, l’edizione next gen del gioco includerà una serie di miglioramenti visivi e tecnici – inludendo il ray tracing e tempi di caricamento più brevi – per tutto il gioco base, entrambe le espansioni e tutti i contenuti extra.

Vi è inoltre anche un’altra notizia da dare riguardo a CD Projekt Red. Nelle scorse ore, la compagnia ha pubblicato un video, dalla durata di 24 minuti, in cui hanno aggiornato gli utenti sul nuovo ciclo di sviluppo dei loro videogiochi, chiamato simbolicamente “Red 2.0”. Si tratta di una vera e propria ristrutturazione interna, grazie alla quale le risorse proprie della compagnia verranno impiegate nel modo migliore possibile, così da poter dedicarsi anche a più progetti contemporaneamente. Tale aggiornamento viene in risposta al terribile lancio di Cyberpunk 2077, di cui ormai Cd Projekt Red pare abbia preso atto (almeno pubblicamente).

