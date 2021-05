The Witcher 3: il game director lascia CD Projekt RED

La conferma arriva direttamente da Bloomberg: dopo le accuse di bullismo, il game director di The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, si dimette da CD Projekt RED

Continuano le controversie in casa CD Projekt RED: come in molti avranno già notato, l’uscita di Cyberpunk 2077 sembra infatti aver aperto il vaso di Pandora, facendo trapelare tantissime problematiche che vi sono all’interno del team di sviluppo. Risale a stanotte la notizia, pubblicata da Jason Schreier per Bloomberg, in cui viene annunciato che il game director di The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, si è dimesso dalla compagnia in seguito ad accuse di bullismo.

Tomaszkiewicz, game director di The Witcher 3, è stato accusato di bullismo

Tomaszkiewicz è stato appunto il game director di The Witcher 3, e inoltre aveva preso parte sia ai due precedenti capitoli di The Witcher, sia a Cyberpunk 2077 come direttore della produzione. Le sue dimissioni sono state rivelate tramite delle un’email aziendale mandata a tutto lo staff di CD Projekt.

Le dimissioni arrivano dopo lo svolgimento di indagini interne su presunti atti di bullismo nei confronti dei suoi colleghi sul posto di lavoro. Nonostante le indagini abbiano rivelato che le accuse erano infondate, Tomaszkiewicz ha comunque deciso di dimettersi, scrivendo nell’email nella quale dichiara che comprende che molte persone “provino paura, stress o disagio quando lavorano con me”, e scusandosi per aver causato “tanto sangue amaro”.

Come già accennato prima, questa è solo l’ultima delle controversia che riguardano la direzione di CD Projekt RED. Per fare un altro esempio, possiamo citare la notizia dell’amministratore delegato Adam Kicinski, che ha dovuto recentemente inviare un’email di scuse ai suoi dipendenti per alcune osservazioni piuttosto inopportune sul crunch fatte in una riunione con gli investitori.

Ricordiamo che il team di sviluppo sta attualmente lavorando per risolvere tutti i problemi di cui soffre Cyberpunk 2077, così da portarlo a uno stato buono e farlo diventare, da fallimento iniziale qual è, a un successo. È stata infatti rilasciata recentemente una hotfix che ha portato a diverse correzioni.

