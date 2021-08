The Wayward Realms: un nuovo open world dagli autori di The Elder Scrolls

Il fantasy in stile The Elder Scrolls rivive con due dei suoi più grandi e amati autori: ecco il nuovo titolo open world, The Wayward Realms

Ted Peterson e Julian LeFay, due degli autori di The Elder Scrolls, sono ora al lavoro sul nuovo titolo fantasy open world, The Wayward Realms. L’ambizione dietro al progetto non manca, visto che già da ora i creatori lo chiamano “il nuovo grande GdR”. La mappa sarà un colossale arcipelago chiamato letteralmente Arcipelago, in cui ci attendono centinaia (“o migliaia”) di personaggi non giocanti. Inoltre, non mancherà la lore a livello di trama, ma è sul fronte della personalizzazione che le cose si fanno davvero interessanti, sia per varietà che per influenza su trama e gameplay.

Pimpami il GdR: l’open world dagli autori di The Elder Scrolls, The Wayward Realms

Forse avrete più familiarità con due The Elder Scrolls da parte degli autori di The Wayward Realms, ovvero Arena e Daggerfall, ma non è tanto la struttura open world a convincerci del tutto. Sono piuttosto le opzioni di personalizzazione a farci davvero gola, con opzioni “fuori dagli schemi” come la creazione di classi che avranno un “notevole” impatto sulla storia. L’esperienza di ogni giocatore sarà diversa, dunque, ma non aspettatevi che l’attesa sia breve. Per il centinaio di isole di questo immenso arcipelago, comprensivo di paludi, montagne e foreste, la data di uscita sarà la cosa più realistica da attendere (in modo non dissimile dal fratellastro).

Non fatevi trarre in inganno dalla presenza di una pagina Steam: serve solo a generare chiacchiericcio, stando agli stessi Peterson e LeFay. Se il trailer qui sopra vi ha messo appetito, noi vi consiglieremmo invece di armarvi di tanta, ma tanta pazienza. Non dubitiamo di saperne di più in seguito, ma OnceLost Games non ha fatto mistero che non se ne parlerà prima di due anni come minimo. Capiremo col tempo quanto ben riposta sia l’ambizione, anche se nel caso di Rockstar abbiamo avuto la dimostrazione di quanto mirare in alto possa ripagare.

