The Talos Principle 2: annunciata la data d’uscita

The Talos Principle 2 ha una data d’uscita ufficiale annunciata da Devolver Digital, ecco quando potremo giocare il nuovo titolo di Croteam

Nelle ultime ore è stata presentata la data d’uscita di The Talos Principle 2: il titolo in questione sarà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 2 novembre al prezzo di 29,99 euro. Devolver Digital, il publisher, e lo sviluppatore Croteam hanno fatto l’annuncio in oggetto. I preordini sono già disponibili con uno sconto del 10%. Inoltre, la versione PC (Steam) dell’originale The Talos Principle e il contenuto scaricabile “Road to Gehenna” sono attualmente scontati del 90% fino al 3 ottobre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Data d’uscita confermata per The Talos Principle 2, ecco una breve descrizione del setting del gioco di Devolver Digital e Croteam

Ecco una panoramica di The Talos Principle 2, la cui data d’uscita è fissata al 2 novembre, fornita da Devolver Digital: The Talos Principle 2 espande enormemente l’amato originale con più rompicapi da risolvere, nuove meccaniche di puzzle, una trama più ricca, più segreti da scoprire e il mondo più grande e singolare che Croteam abbia mai creato. Ambientato in un futuro lontano in cui l’umanità si è estinta da tempo, la cultura umana sopravvive grazie a indistruttibili robot realizzati a immagine e somiglianza dell’uomo. Intraprendendo una missione per indagare su una misteriosa megastruttura, vi troverete di fronte a domande sulla natura del cosmo, sulla fede contro la ragione e sulla paura di ripetere gli errori dell’umanità. In The Talos Principle 2 torneranno gli enigmi più celebri della serie, accompagnati da un nuovo gameplay unico che include il trasferimento della mente e la manipolazione della gravità. Ci sarà anche una ricca trama incentrata sui personaggi, con finali multipli in cui perdersi, e una serie di ambienti strani e straordinariamente affascinanti da esplorare, tra cui una città sull’orlo di un cambiamento di paradigma e un’isola che custodisce le chiavi del futuro.

