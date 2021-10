The Pokemon Company: nuovo gioco 3D in arrivo per PC e mobile

The Pokémon Company sarebbe in procinto di sviluppare un nuovo gioco 3D per PC e mobile

The Pokémon Company starebbe per mettere in produzione un nuovo gioco con grafica 3D, e verrà rilasciato per PC e mobile. La casa produttrice dei mostriciattoli più amati del globo, nella lista di giochi in produzione o in scrittura, starebbe trovando posto anche per un titolo pensato sia per la mobilità (come Pokémon Go) che per una novità, ossia il gioco su computer (esiste un gioco gratuito fruibile sul sito ufficiale dei Pokémon, basato sul gioco di carte collezionabili).

The Pokémon Company: come sappiamo per ora dello sviluppo del gioco 3D

Apparentemente, The Pokémon Company starebbe cercando un Senior 3D artist, esperto in ambientazioni e in scultura e texture di modelli 3D. Questo potrebbe indicare che il progetto è ancora agli inizi, al contrario di altri titoli di prossima uscita come Pokémon Legends: Arceuse i remake di Diamante e Perla, che usciranno rispettivamente il 28 gennaio 2022 e il 19 novembre prossimo: questi tre giochi sono in esclusiva per Nintendo Switch. In base alle richieste dell’annuncio lavorativo, le skills richieste sarebbero specifiche sia per il mobile che per il PC, da qui le speculazioni.

Ovviamente questo annuncio pubblicato da The Pokémon Company potrebbe essere legato a una posizione non legata al mondo dei Pokémon, ma visto il successo di questo franchise risulterebbe impossibile pensarlo: basti considerare il successo di Pokémon Go, sviluppato da Niantic (che a sua volta sta assumendo nuovi collaboratori). Rimaniamo dunque con le orecchie drizzate per scoprire di più relativamente a questo nuovo gioco 3D in sviluppo presso The Pokémon Company.

