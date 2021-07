The Pathless: ecco la data d’uscita su Steam!

In vista della fine dell’esclusività temporale su PC di Epic Games, Giant Squid ha annunciato la data d’uscita di The Pathless, acclamatissimo action-adventure, su Steam

Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare di Matt Nava, l’art director alle spalle di Flower e Journey, che un tempo lavorava per thagamecompany. Ha poi successivamente fondato, insieme ad altri sviluppatori che avevano lavorato ai due gioielli di cui sopra, l’azienda Giant Squid, che ricorderete fra le altre cose per aver creato Abzû. Durante lo scorso anno, nel corso di uno showcase dedicato a PlayStation 5, Giant Squid annunciò The Pathless, un action-adventure che ha poi riscosso un ottimo successo. Fu pubblicato da Annapurna Interactive su PS4, PS5, Apple Arcade e PC in contemporanea con l’uscita della console next-gen di casa Sony e, i possessori di Personal Computer, dovevano per forza acquistarlo su Epic Games Store, in quanto sua esclusiva temporale.

In vista della fine di questa esclusività temporale, Giant Squid ha preso la palla al balzo per annunciare quando gli appassionati PC potranno godere del loro titolo anche tramite Steam. The Pathless arriverà sullo store di Valve il prossimo 16 novembre, poco più di un anno dopo la sua uscita originale dello scorso anno. Potete già aggiungerlo alla vostra wishlist, ovviamente. Il tutto è stato annunciato tramite un tweet tramite il profilo ufficiale dell’azienda, che potete trovare qua sotto!

Per quel che riguarda tematiche ed ambientazione, The Pathless ha ricordato più o meno a tutti quanti Shadow of the Colossus, sebbene ovviamente se ne discosti ampiamente sotto molti altri aspetti. Impersonerete la Cacciatrice, una combattente abile e veloce dotata di arco, in un’avventura dai toni lugubri e a tratti funerei. Un titolo particolarmente acclamato sia dal pubblico sia dalla critica specializzata, che vale la pena assolutamente di vivere o rivivere, a seconda della vostra situazione!

Vi ricordiamo dunque che la data d'uscita su Steam di The Pathless è per ora fissata al prossimo 16 novembre. Che cosa ne pensate del titolo di Giant Squid? Lo avete già giocato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!