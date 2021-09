The Medium: disponibile il trailer di lancio su PS5!

Tramite comunicato stampa, Bloober Team e Koch Media hanno divulgato il trailer di lancio della versione PS5 di The Medium

Precedentemente esclusiva console Xbox Series X | S, The Medium è un horror psicologico nato dalle mani e dalle menti di Bloober Team (Blair Witch, Observer, Layers of Fear). Il team aveva già pensato a creare il titolo già all’epoca della generazione PlayStation 3 e Xbox 360, salvo poi doversi fermare per gli evidenti limiti tecnici delle macchine dell’epoca. Vi abbiamo già parlato del gioco in una dettagliata recensione, che potete trovare cliccando qui, ma The Medium da oggi è disponibile anche su PlayStation 5, decaduta l’esclusiva di Microsoft. E tramite comunicato stampa, il team di sviluppo accompagnato da Koch Media ha divulgato un profondo trailer di lancio.

The Medium su PlayStation 5 sfrutterà, ovviamente, le caratteristiche uniche del controller Dualsense, offrendo, oltre all’horror visivo e sonoro, anche un coinvolgimento tattile che ci interessa molto testare con mano. In The Medium assumeremo il controllo di Marianne, una medium dotata di diverse abilità psichiche, per esplorare alternativamente il mondo reale e quello degli spiriti per far luce su un oscuro mistero. Vi lasciamo il trailer di lancio della versione PS5 proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio della versione PS5 di The Medium!

The Medium sarà disponibile su PlayStation Store sia in edizione standard sia in Deluxe Edition, comprendente anche la colonna sonora originale e un artbook digitale. Per festeggiare l’arrivo sulla console Sony, inoltre, Bloober Team hanno introdotto anche la versione fisica disponibile sia su PC, sia su Xbox Series X | S sia, ovviamente, su PS5. Anche in questo caso saranno disponibili due versioni: la standard edition e la Two Worlds Special Launch Edition, che includerà una Steelbook esclusiva, la colonna sonora originale e un artbook con copertina rigida di 32 pagine.

Avete visto il trailer di lancio di the Medium su PS5? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!