The Medium: un trailer su PS5 per le funzioni del DualSense!

Terminata l’esclusività per console Microsoft, The Medium si appresta ad arrivare anche su PlayStation 5 il prossimo 3 settembre 2021. Nato in realtà su console PS3 e Xbox 360, il progetto di Bloober Team era poi stato accantonato per gli evidenti limiti tecnici delle console di allora. Con l’arrivo della nona generazione, invece, The Medium ha finalmente visto la luce ed ha riscosso un discreto successo quando, il 28 gennaio scorso, l’azienda lo ha lanciato su PC e Xbox Series X | S. Vi abbiamo parlato ampiamente del titolo nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, quindi non stiamo a tediarvi con ulteriori dettagli. Veniamo al sodo.

Tramite comunicato stampa, Bloober Team ha diffuso un nuovo trailer di The Medium tutto dedicato alla versione PlayStation 5. Nello specifico, il filmato divulgato cerca di mostrare quali saranno le funzionalità che il gioco sfrutterà del controller DualSense di casa Sony, il tutto per aumentare l’immersione nel gioco horror. Inoltre, sono stati aperti i preorder del gioco su PlayStation Store, con uno sconto del 10% per gli abbonati al PlayStation Plus. Se prenoterete il gioco riceverete la colonna sonora originale digitale e un artbook digitale, The Art of The Medium. Infine, in ottobre la colonna sonora verrà anche pubblicata su vinile e CD. Vi lasciamo al trailer.

Szymon Erdmanski, producer di Bloober Team, ha così commentato l’implementazione del controller DualSense nell’esperienza di The Medium:

Su PlayStation 5, stiamo sfruttando appieno il controller DualSense della console per immergerti ancora più a fondo nel mistero del Niwa Hotel. Il nostro obiettivo è farti sentire le reazioni di Marianne a ciò che sta accadendo mentre esplora e interagisce con il mondo di gioco.

