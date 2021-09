The Medium: il nuovo aggiornamento della versione per PS5 introduce il Ray tracing

L’uscita su PS5 di The Medium, avvenuta la scorsa settimana, è stata accolta con soddisfazione dai giocatori della console Sony: il titolo horror sviluppato da Bloober Team era uno dei pochi videogiochi di nuova generazione ad essere stato pubblicato in esclusiva su Xbox Series X|S. L’entusiasmo dei fan si è però parzialmente placato nel momento in cui hanno costato che la versione per PlayStation 5 non possiede le stesse caratteristiche tecniche dell’originale. Con l’uscita della patch 1.02, già disponibile gratuitamente, gli sviluppatori hanno provato a rimediare a questo problema.

L’aggiornamento 1.02 introduce la tecnologia di Ray tracing nella versione per PS5 di The Medium. La patch agisce anche sulla gestione del feedback aptico, che risulta notevolmente migliorato. Quest’ultimo, insieme con altre funzioni legate ai controller Dual Sense, era già implementato in una certa misura, ma non era ancora sfruttato al pieno delle sue capacità. Questo aggiornamento dovrebbe quindi portare la release a eguagliare le prestazioni delle versioni Xbox e PC del titolo.

Dear PS5 Players! Patch 1.02 is now online, so keep your games updated! Ray Tracing has returned to dual reality. We also improved the overall performance and haptic feedback of the game.

Over the next few days, we'll be fixing the trophy system! pic.twitter.com/w6Lqs7ZdHE

— The Medium Game (@TheMediumGame) September 8, 2021