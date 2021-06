The Medium: annunciata la data d’uscita per la versione PS5

The Medium, il titolo horror di Bloober team uscito in esclusiva per Xbox e PC, ha ora una data d’uscita per PS5. Vediamola insieme

Quella che si è aperta a novembre dello scorso anno, la nona generazione di console, sembra già destinata ad essere un po’ come la generazione delle “esclusive a tempo determinato”. Qualche mese fa era stata la volta di Godfall (prima esclusiva PS5 e poi sbarcato su Xbox), poi era stata la volta di Deathloop (anche questo in esclusiva su PS5 a tempo limitato, stesso discorso anche per Ghostwire Tokyo). Anche The Medium, l’esclusiva per console Xbox di Bloober Team lanciata all’inizio di quest’anno, arriverà su PS5 e c’è già una data d’uscita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Medium: per ora solo la data d’uscita è nota, ancora nessun dettaglio tecnico sulla versione PS5

Non si tratta certo di una sorpresa vera e propria: l’Entertainment Software Rating Board aveva menzionato The Medium per PS5 ad inizio del mese, solo ora, tuttavia è emersa anche la data d’uscita, quest’ultima è fissata al 3 settembre 2021. Il titolo horror psicologico in terza persona di Bloober Team è stato annunciato per la prima volta per PC, Xbox Series X/S ed è stato rilasciato al day one tramite Xbox Game Pass.

Secondo un comunicato stampa, la versione PS5 di The Medium presenterà il “supporto completo al controller DualSense“, quindi è stata aggiunta una programmazione specifica per il passaggio all’hardware Sony. Ulteriori dettagli specifici (framerate, risoluzione e via dicendo) non sono stati ancora resi noti. Rilasciato a gennaio, The Medium è stato lanciato con recensioni favorevoli miste a “medie” ed è riuscito a diventare piuttosto redditizio entro pochi giorni dal lancio.

Nella nostra recensione abbiamo elogiato la componente artistica e la gestione dell’ambientazione definendo, tuttavia, il gioco come “un po’ come l’ombra di se stesso” e questo, principalmente a causa dei limiti tecnici, con una certa legnosità della telecamera e un gameplay in molte fasi ripetitivo e monotono. Per tutti gli altri dettagli non vi resta che leggere la recensione suddetta (vi basta fare clic qui per farlo).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.