Nelle scorse ore, Daedalic Entertainment ha svelato i requisiti della versione PC di The Lord of the Rings: Gollum e, stavolta, ci dovremo giostrare fra le configurazioni con l’RT attivo e quelle che non lo comprendono

The Lord of the Rings: Gollum è uno di quei titoli che punta a una cerchia di utenza non proprio ristretta, ma molto esigente. I fan di Tolkien sono quasi peggio di quelli di Harry Potter, se ci pensate, e presentare un videogioco in cui si prende il controllo di Gollum per esplorare i luoghi più iconici e incontrare le facce più conosciute del franchise è qualcosa che farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque. Dopo numerosi rinvii, il titolo di Daedalic Entertainment sta per arrivare il 25 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà fra qualche tempo, sempre nel 2023.

Iniziamo ad esplorare The Lord of the Rings: Gollum con i requisiti della versione PC

Nelle scorse ore, proprio Daedalic ha rilasciato i requisiti per la versione PC di The Lord of the Rings: Gollum. In questo caso, ci dobbiamo espandere un po’ dalla classica configurazione che contrappone minimi e raccomandati, perché gli sviluppatori hanno messo in campo una lunga lista di opzioni qualora decidiate di giocare con il Ray Tracing attivo o no. Di base, comunque, avrete bisogno di Windows 10 o Windows 11 come sistema operativo e almeno 45GB di spazio su disco per installarlo al day one. Detto questo, diamoci sotto che la lista è lunga.

RT OFF | The Lord of the Rings: Gollum, svelati i requisiti per PC!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi (Minimum) per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing disattivato:

Risoluzione : 1080p

: 1080p Framerate : 30fps

: 30fps Preset : Low

: Low GPU : Nvidia GTX 1060 | Nvidia RTX 2060

: Nvidia GTX 1060 | Nvidia RTX 2060 CPU : Intel i5-4660 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4660 | AMD Ryzen 3 1200 RAM : 6GB

: 6GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB HDD

Qui di seguito trovate i requisiti raccomandati (Recommended) per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing disattivato:

Risoluzione : 1080p

: 1080p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : Medium

: Medium GPU : Nvidia RTX 3060

: Nvidia RTX 3060 CPU : Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 1600 RAM : 6GB

: 6GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

Qui di seguito trovate i requisiti alti (High) per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing disattivato:

Risoluzione : 1440p

: 1440p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : High

: High GPU : Nvidia RTX 3060 Ti (con opzione DLSS)

: Nvidia RTX 3060 Ti (con opzione DLSS) CPU : Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 2600 RAM : 8GB

: 8GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

Qui di seguito trovate i requisiti Ultra per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing disattivato:

Risoluzione : 2160p

: 2160p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : High

: High GPU : Nvidia RTX 3070 (con opzione DLSS)

: Nvidia RTX 3070 (con opzione DLSS) CPU : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600 RAM : 8GB

: 8GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

RT ON | The Lord of the Rings: Gollum, svelati i requisiti per PC!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi (Minimum) per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing attivato:

Risoluzione : 1080p

: 1080p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : Medium

: Medium GPU : Nvidia RTX 3060 (con opzione DLSS)

: Nvidia RTX 3060 (con opzione DLSS) CPU : Intel i3-6100 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i3-6100 | AMD Ryzen 5 2600 RAM : 8GB

: 8GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

Qui di seguito trovate i requisiti alti (High) per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing attivato:

Risoluzione : 1440p

: 1440p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : High

: High GPU : Nvidia RTX 4070 (con opzione DLSS)

: Nvidia RTX 4070 (con opzione DLSS) CPU : Intel i3-6100 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i3-6100 | AMD Ryzen 5 2600 RAM : 10GB

: 10GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

Qui di seguito trovate i requisiti Ultra per giocare a The Lord of the Rings: Gollum con il Ray Tracing attivato:

Risoluzione : 2160p

: 2160p Framerate : 60fps

: 60fps Preset : Epic

: Epic GPU : Nvidia RTX 4080 (con opzione DLSS)

: Nvidia RTX 4080 (con opzione DLSS) CPU : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16GB

: 16GB Sistema Operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Spazio Necessario: 45GB SDD

E attendiamo!

E dunque questi erano i requisiti per la versione PC di The Lord of the Rings: Gollum. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Daedalic Entertainment qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!