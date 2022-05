The Lord of the Rings Gollum: finalmente c’è una data di uscita

Finalmente ci siamo, è stata confermata la data di uscita per The Lord of The Rings: Gollum che uscirà quest’anno per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S

È strano, ma vero, finalmente si è arrivati ad una decisione e ad un annuncio ufficiale. Il prossimo titolo stealth basato sui mondi descritti da J. R. R. Tolkien e portati al cinema da Peter Jackson, oltre che da Ralph Bakshi, è The Lord of the Rings: Gollum e la sua data di uscita è stata fissata al primo settembre di quest’anno. Era proprio ora, ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

The Lord of the Rings Gollum: la data di uscita ed i dettagli

Come abbiamo già detto sopra, la data di uscita di The Lord of the Rings: Gollum è stata fissata al primo settembre del 2022 ed il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, ma pare che per la versione per Nintendo Switch ci sarà da portare ancora un po’ di pazienza. In ogni caso si ipotizza verso la fine dell’anno, ma per ora non c’è ancora nulla di ufficiale.

Presentato per la prima volta nel 2019 il titolo sarebbe rimasto fedele alle atmosfere del libro ed avrebbe aggiunto nuovi dettagli e retroscena del viaggio dell’oramai ex hobbit Sméagol. In sostanza il gioco andrà ad affrontare punti come la sua prigionia presso la Torre Nera ed il periodo con gli elfi di Bosco Atro.

Starà poi al giocatore decidere se far prevalere la parte più buona e razionale oppure quella più cattiva e violenta, dato che la sua stessa mente si è scissa in due mentre il corpo è stato consumato dall’Anello, durante le sessioni di gioco. “Una mente, due ego: decidi tu”, più chiaro di così!

Comunque sia, mentre aspettiamo di tornare nella fantastica Terra di Mezzo, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?