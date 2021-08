The Legend of Zelda: un’altra asta da record!

Tra i maggiori brand videoludici, The Legend of Zelda è quello che occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati, ma anche nelle aste raggiungendo cifre da capogiro

Il primo storico capitolo per NES di The Legend of Zelda (ne abbiamo parlato più approfonditamente qui) rimane uno di quelli più amati dagli appassionati di retrogaming e, soprattutto, dai collezionisti più facoltosi. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

The Legend of Zelda: una cartuccia che vale oro

Dopo le cifre allucinanti raggiunte dalla cartuccia per NES di Super Mario Bros. e Super Mario 64, anche per The Legend of Zelda è ora di incassare un più che discreto numero di rupie! Una delle creazioni più belle del buon Shigeru Miyamoto, assieme al caro scimmione Donkey Kong, è stata battuta all’asta per la colossale cifra di ben 411.278 dollari!

L’asta, che si è tenuta online sul portale di Goodwill, ha attirato tantissimi appassionati e, fra questi, è stato tale Eric Naierman a portarsi a casa la cartuccia sigillata per poco più di 400.000 dollari. Dentista della Florida, Naierman è anche un collezionista accanito tanto che possiede numerosissimi reperti videoludici per una collezione da lasciare senza fiato. E pensare che era partito dalle americanissime figurine del baseball.

Purtroppo pare che la cartuccia non sia esente da difetti, ci sono alcune macchie, ammaccature e graffi sulla scatola e persino l’adesivo è leggermente staccato, ma si sa che al mondo ci sono persone che non hanno troppi problemi a spendere ingenti cifre di denaro per le loro passioni.

