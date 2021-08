The Legend of Zelda Skyward Sword: un successo scontato?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD era un successo praticamente preannunciato e questo è dimostrato dalla sua prima posizione sul podio americano

Da quando è uscito The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a luglio sono stati tantissimi i giocatori che, memori delle grane avute con la versione originale per Wii, hanno deciso di dare una seconda possibilità al titolo (qui ne parliamo più approfonditamente). A quanto pare hanno fatto più che bene ed i dati lo confermano, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: diamo un’occhiata al podio

Stando a quanto raccolto da Mat Piscatella, direttore esecutivo di NPD Group, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha letteralmente stravolto le classifiche piazzandosi direttamente in primissima posizione.

Un risultato reso ancora più incredibile dal fatto che il titolo è uscito a metà luglio e che Nintendo, spesso e volentieri, tende a non inserire nelle proprie classifiche le vendite digitali. Inoltre non va dimenticato che questo primo posto è lo stesso sia per le classifiche inglesi che per quelle giapponesi. Vediamo dunque chi sono gli altri classificati assieme al buon vecchio Link!

Che ne dite dunque di recuperare qualcuno di questi titoli al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!