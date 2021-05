The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, le funzioni dell’amiibo di Zelda

Un’importante funzione di The Legend of Zelda: Skyward Sword è celata nell’amiibo di Zelda e del Solcanubi, vi riveliamo di che si tratta

Non c’è riedizione di The Legend of Zelda, come ci insegna Twilight Princess HD su Wii U, senza un amiibo, e Skyward Sword HD non fa eccezione. La Grande N ha rivelato stamattina la figurina che immortala Zelda e il Solcanubi, con un trailer che troverete qui di sopra. Nel gioco originale per Wii, risalente a ormai dieci anni fa (e non a caso rilasciato in occasione dell’allora venticinquesimo anniversario della serie, come Four Swords Anniversary Edition su Nintendo DSi), la funzione del Solcanubi era quella di garantire un viaggio rapido in giro per il mondo di gioco, ed è presente anche qui.

Però c’è un “però”, con l’amiibo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

I fortunati possessori dell’amiibo di Zelda e del Solcanubi in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD godranno di vantaggi nettamente più marcati. Mentre il ruolo della cavalcatura alata consente di spostarsi da punti prefissati del mondo di superficie in direzione del cielo e viceversa, la figurina in plastica rende la funzione molto più accessibile… e utile. Come dimostra il filmato qui sotto, infatti, la portata del Solcanubi si estende considerevolmente. La funzione, grazie all’amiibo è fruibile da ogni punto della mappa, compresi persino i dungeon. Vi lasciamo alla visione del trailer di Nintendo.

A sottrarre questo comunque indiscutibile vantaggio dal concetto di trucchi a pagamento provvede una limitazione per quanto concerne il ritorno a terra. L’amiibo di Zelda e del Solcanubi ci permette infatti solo di tornare all’ultimo punto dal quale ci siamo alzati in volo. I semini di questo fenomeno si sono già visti in passato, come ad esempio con il già citato bundle di Twilight Princess HD o anche nella serie Mario. Pure al lancio di Nintendo Switch ce ne ha dato prova The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in cui gli amiibo facilitano l’ottenimento dei costumi classici. Così come Skyward Sword HD, l’amiibo del Solcanubi sarà disponibile il 16 luglio.

