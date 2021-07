The Legend of Zelda Skyward Sword HD: ecco come funzionerà il sistema di salvataggio

The Legend of Zelda Skyward Sword HD disporrà di un’interessante nuova funzionalità riguardante il sistema di salvataggio

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sembra prospettarsi come una remastered piuttosto “tradizionalista” del titolo originale per Wii, al punto che sono in molti a chiedersi se sia giusto vendere o meno a prezzo pieno il titolo in questione (lo stesso dibattito si accende puntualmente tanto da rendere un vero e proprio caso quello delle remastered made in Nintendo). Ad ogni modo, The Legend of Zelda Skyward Sword HD avrà alcune nuove funzionalità e Nintendo le ha pubblicizzate di recente, una tra queste riguarda proprio il sistema di salvataggio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD: finalmente introdotto il salvataggio automatico, ecco quali sono le altre novità del gioco

Ebbene sì: il salvataggio automatico sarà una delle nuove feature di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Al tempo stesso, se preferirete salvare manualmente su una delle varie statue dell’uccello, ora sarete anche in grado di scegliere tra uno dei tre slot disponibili, anziché bloccarvi su un singolo salvataggio come accadeva con l’originale, il che significa che ora potete ottenere più copie di un singolo salvataggio (e procedere in modo diverso per ogni salvataggio sperimentando così nuovi sviluppi dell’avventura “volante” di Link). Non si tratta esattamente di caratteristiche all’avanguardia ma si tratta comunque di novità rispetto all’originale.

The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD features an autosave system that saves your progress at regular intervals. If you save at a Bird Statue, you can now choose from one of the three available slots to save to. pic.twitter.com/j23GgYZPla — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 12, 2021

Nel frattempo, Skyward Sword HD avrà anche controlli di movimento migliorati, tutorial ribilanciati, miglioramenti della qualità della vita, un’esperienza “più fluida” nella sua sezione di apertura e altro ancora. Tutto questo è, ovviamente, in aggiunta ai miglioramenti visivi e delle prestazioni e al nuovo schema di controllo dei pulsanti, per maggiori dettagli al riguardo leggete questa news. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uscirà per Switch il 16 luglio. Per quanto riguarda invece l’attesissimo sequel di Breath of The Wild, pare proprio che ci sarà parecchio d’aspettare prima di giocarlo, ad ogni modo il titolo si è mostrato all’E3 2021 nello spettacolare trailer di gameplay che potete visionare cliccando qui.

