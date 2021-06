The Legend of Zelda: porting su PC per Ocarina of Time?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato eletto come uno dei migliori titoli della serie e potrebbe anche arrivare su PC

The Legend of Zelda: Ocarina of Time aveva già ricevuto in passato delle conversioni, per Game Cube e 3DS, ma ancora non si era visto nulla su PC ad esclusione di qualche lavoro di fan particolarmente appassionati. Stando ad alcuni rumors, pare proprio che un gruppo di fan si stia avvicinando al completamento di questo particolare esperimento.

Zelda: l’Ocarina of Time suonerà su PC?

Prodotto dal mitico Shigeru Miyamoto nel 1998 sull’altrettanto iconico Nintendo 64, casa di titoli come Super Mario 64 e Pokémon Snap per citarne un paio, il progetto per riportare le note di Ocarina of Time su PC è invece opera di un fan noto come Zelda Reverse Engineering Team. Abbreviato in ZRET, il fan ha poi annunciato sul suo sito che la decompilazione del gioco è arrivata al 78% e, stando ad una sua personale stima, il porting dovrebbe vedere ufficialmente la luce verso la fine dell’anno. Insomma, pare che, oltre al baffuto idraulico, anche il prode Link sbarcherà su una console non Nintendo!

Naturalmente sono molti i fan della serie preoccupati per le reazioni della Grande N quando si tratta dei suoi titoli, ma qui possono stare tranquilli poiché questo metodo di reverse engineering è legale per diversi motivi. Infatti qui il codice del Nintendo 64 è stato ricreato ed utilizzato come base invece di “prendere” direttamente quello protetto da copyright per vie meno lecite. In questa maniera gli sviluppatori possono realizzare una conversione senza che la casa di Kyoto possa procedere con azioni legali e multe salatissime.

Sperando che tutto vada per il meglio, che ne dite di recuperare altri titoli della serie al prezzo migliore di sempre? Se la vostra risposta è sì, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!