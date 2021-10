The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna per VR

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno di quei classici intramontabili che, ancora oggi, stupisce gli appassionati soprattutto perché adesso è giocabile anche su VR

Esatto, avete proprio capito bene, il grande classicone The Legend of Zelda: Ocarina of Time si può giocare anche in modalità VR grazie all’inventiva dello youtuber BrianMp 16! Ma cerchiamo di partire dal principio.

The Legend of Zelda: l’Ocarina of Time risuona in VR

Considerato da sempre, ed a ben ragione, uno tra i migliori giochi per Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno di quei titoli che non può mancare nelle collezione degli appassionati e BrianMp 16 visto che ha reso possibile il giocare l’intero capitolo su VR in prima persona.

La sua mod si basa sull’utilizzo dei controller Valve Index ed un tapis roulant omnidirezionale per spostarsi fisicamente nell’ambiente di gioco creato dal team della Grande N diretto da Shigeru Miyamoto (padre anche di Super Mario e Donkey Kong tra le varie) e BrianMp 16 ne ha parlato più approfonditamente su Reddit.

Può essere giocato gratuitamente, senza alcun vincolo, su un emulatore Dolphin in questo momento! Ho adattato e creato una manciata di codici Action Replay per migliorare significativamente l’esperienza di realtà virtuale. La distanza di visualizzazione è estesa, la gamma di abbattimento è ridotta, l’HUD è rimosso e, soprattutto, i frame per secondo sono aumentati da 30 fps a 90 fps. Inoltre, ho adattato un pacchetto di texture UHD OoT e l’ho reso compatibile con Dolphin

Insomma, un super lavoro che ha portato nuovamente alla gloria un titolo che, recentemente, è stato rivisto su Nintendo 3DS ed ora dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch!