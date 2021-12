Nintendo ha fatto trapelare alcune anticipazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, svelando alcune nuove meccaniche di gioco grazie ad un gameplay e ad alcuni progetti trovati negli archivi dell’azienda

Finalmente sappiamo qualcosa di più su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, e soprattutto sulle sue nuove meccaniche di gioco. Dopo le novità emerse a metà 2021, il gioco di casa Nintendo era passato in sordina per parecchio, complice anche l’uscita sul mercato di The Legend of Zelda: Skyward Sword, il remake del titolo per Wii.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ecco le nuove meccaniche di gioco

Le nuove meccaniche di gioco che teoricamente saranno introdotte in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sono state anticipate dal sito Gamereactor, che ha rivelato i progetti per alcuni nuovi movimenti e poteri che Link potrà usare nella sua nuova avventura. Ricordiamo che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non ha ancora un titolo definito, perché (come anticipato dagli sviluppatori) potrebbe essere fonte di spoiler per la futura trama. Il gioco era stato ripresentato (dopo un primo fugace annuncio) durante l’E3 2021, accompagnato da un trailer che svelava, oltre che alcuni indizi sulla trama, anche alcune di queste nuove meccaniche che sono emerse ultimamente.

Nel sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild saranno presenti tre nuove meccaniche: la prima è la possibilità di saltare su un terreno sospeso partendo da terra e passarci attraverso (caratteristica presente nel trailer); la seconda coinvolge il time-travelling, consentendo dunque al giocatore di agganciare un bersaglio e riavvolgere i suoi movimenti indietro nel tempo. La terza è forse quella più peculiare, definita free-falling: ci sono diversi modi di cadere (e di buttarsi nel vuoto), e variano nella velocità, nella posizione e per la presenza o meno di armi. A quanto pare, sarà possibile combattere sospesi in aria, usando l’arco e le frecce.

