The Last of Us Remake: annuncio per una posizione in PlayStation Visual Arts

The Last of Us rimane ancora oggi una delle opere più importanti per quanto riguarda le capacità narrative dei videogiochi. Si tratta di un titolo che, pur essendo ormai risalente a otto anni fa, possiede tutt’ora una nomea importante nel mondo dei videogiochi e dai fan PlayStation. Dopo aver ricevuto successivamente un sequel e ottenendo altrettanto successo (insieme a qualche polemica di sfondo), il gioco riceverà presto anche un adattamento cinematografico con dietro una produzione piuttosto importante.

Ciò va a dimostrare come il primo capitolo della serie sia ancora oggi più che rilevante tra il pubblico videoludico; inoltre, un rumor datato ad aprile aveva portato all’attenzione dei fan il possibile inizio della realizzazione di un remake di The Last of Us, cominciato prima dal piccolo studio di Visual Arts Service Group, per poi passare direttamente sotto il controllo di Naughty Dog.

La posizione ricercata in Visual Arts potrebbe essere per il remake di The Last of Us

Sony si sta mostrando piuttosto decisa nel voler riproporre in vari formati i suoi titoli più di successo, tra il remake di Demon’s Souls, la remaster di Uncharted con Legacy of Thieves e vari altri giochi rumoreggiati che tuttavia non hanno ricevuto per ora alcuna conferma. Apparentemente, il progetto riguardante il remake di The Last of Us si era messo in moto durante lo sviluppo del secondo capitolo, e forse questa è una delle ragioni per cui non si è sentito parlare molto a riguardo. Ad ogni modo, un nuovo annuncio di lavoro pubblicato su Linkedin rivela come adesso sia ricercata una posizione come Technical Game Designer a PlayStation Studios Visual Arts.

Il gioco a cui si andrà a lavorare, a detta della descrizione dell’annuncio, implementerà dei sistemi di gioco esistenti in un nuovo framework, e migliorerà gli script di livelli esistenti per l’interazione. Viene denotata anche la presenza di un combattimento corpo a corpo e di armi a distanza. Andando ad interpretare i termini inseriti, si può capire come la posizione in questione sia relativa alla riproduzione di un titolo già esistente. Non vi sono ovviamente riferimenti ufficiali che riportino un remake di The Last of Us in corso, ma rimane comunque una possibilità palpabile, viste le premesse elencate nell’annuncio.

