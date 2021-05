The Last of Us Parte 2: disponibile l’update PS5

Da poche ore è stato reso disponibile l’update PS5 per The Last of Us Parte 2, che introduce il supporto ai 60 frame al secondo

Dato che parliamo di uno dei giochi migliori e più importanti di PS4, oltre che dell’intera generazione passata, non stupisce che i fan si siano chiesti a lungo quando sarebbe stato disponibile l’update PS5 per The Last of Us Parte 2, così da poter sfruttare il tutto pienamente grazie alla retrocompatibilità della nuova console Sony. Ebbene, dopo averlo atteso per un po’, nella giornata di ieri l’aggiornamento è stato reso disponibile per il download, tramite la patch 1.08 rilasciata da Naughty Dog, che introduce alcuni importanti miglioramenti per il best seller.

The Last of Us Parte 2: rilasciato l’update PS5

L’atteso update PS5 introduce alcuni importanti migliorie per il capolavoro Naughty Dog (qua la nostra recensione), andando ad aumentare risoluzione e tempi di caricamento, adesso decisamente più rapidi. L’aggiornamento più importante, però, va ad impattare sul frame rate della produzione, adesso liberamente impostabile sui 30 o i 60 frame al secondo.

Non si dovrebbero, comunque, concludere così le incursioni di Naughty Dog all’interno dell’universo da loro stessi creato, dato che oramai da qualche settimana si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il team impegnato nel remake del primo episodio del popolare franchise esclusivo Sony. Sembra, inoltre, che tra i nuovi progetti vi sia anche una produzione multiplayer, che stando ad alcuni rumor potrebbe essere la modalità Fazioni diretta a questo secondo capitolo. A chiudere il cerchio ci pensano la serie TV, attualmente in lavorazione presso HBO, oltre alla conferma della stesura della storia di un’ipotetica Parte 3, come confermato dallo stesso Neil Druckman, il director della serie.

