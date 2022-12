The Last of Us: Part 3 in sviluppo secondo un rumor

Le ultime voci sull’ultimo di noi: la tanto attesa Part 3 dell’ambiziosa post-apocalisse di The Last of Us è in gestazione stando a un rumor

Con una segretezza da far invidia a Nintendo, Naughty Dog è uno dei diversi team di sviluppo sotto l’ala di Sony a non aver rivelato nulla del suo futuro, ma stando a un rumor la nebbia intorno a The Last of Us: Part 3 potrebbe finalmente diradarsi. I dettagli in merito sono tutto fuorché concreti, o almeno lo erano fino al recente tweet del leaker ViewerAnon. Quest’ultimo è perlopiù un volto noto presso la redazione cinematografica del nostro sito, ma non per questo ViewerAnon si nega le fughe di informazioni nella sfera videoludica. E vista l’ultima di esse circa il futuro di Ellie, ha tutta la nostra attenzione.

Il rumor più rumoroso di dicembre è quello di The Last of Us: Part 3

L’ambizione registica di Neil Druckmann lo ha messo nel mirino di ViewerAnon, secondo il quale The Last of Us: Part 3 è in sviluppo come prossimo progetto del capomastro di Naughty Dog. Del resto, lo stesso Druckmann ne ha parlato a giugno. In quelle chiacchierate il futuro del mondo post-apocalittico degli ex creatori di Crash Bandicoot era ancora al condizionale, ma a questo punto non crediamo lo rimarrà a lungo. Tuttavia non si campa di solo dramma: anche il genere avventuroso vuole la sua parte, e a quanto pare un altro studio si sta occupando del precedente pupillo del team di sviluppo.

Well, I’m not watching anything, so… Dr. Uckmann’s next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Alludiamo, nel caso, a Nathan Drake. Già si vociferava di un reboot della serie Uncharted, e anche nei precedenti leak si parlava di un altro cuoco ai fornelli. Tornando però allo chef al centro della notizia, ViewerAnon ha parlato del titolo multiplayer nella saga zombistica come di una priorità che precede la prossima avventura dello studio. Il progetto potrebbe come non potrebbe includere una nuova IP. Naturalmente, le conferme ufficiali potrebbero metterci il loro tempo ad arrivare, visto lo stadio larvale dello sviluppo. Per ora, possiamo solo tendere le nostre orecchie e pazientare.

