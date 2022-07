The Last of Us Part 1: l’uscita su PC è prevista poco dopo il lancio su PS5

L’uscita su PC di The Last of Us Part 1 è prevista poco dopo il suo rilascio su PS5, secondo uno sviluppatore

Ultimamente del prossimo gioco di casa Naughty Dog se ne sta parlando veramente in tutte le salse, con ogni tipo di rumors, leak e notizia ufficiale che sia. Ma il giorno del suo rilascio si avvicina, e si avvicina anche l’uscita della versione PC di The Last of Us Part 1 che secondo Jonathan Benaious, artista delle texture ambientali senior della software house statunitense, avverrà poco dopo il rilascio del titolo su PS5.

L’uscita di The Last of Us Part 1 su PC

Alla fine tutti noi siamo convinti che nonostante ultimamente se ne stiano dicendo di cotte e di crude, la terza versione del titolo sarà un successo in termini di vendite. A rimarcare quest’ipotesi aggiungiamo che The Last of Us Part 1 avrà una sua uscita su PC, per la prima volta, e questo non potrà che aumentare i suoi numeri, aggiungendo ad una già grande fetta di giocatori console, un’altra grande parte di tutti i giocatori PC.

Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Come possiamo notare dal tweet dello sviluppatore qui sopra non è stata riportata alcuna data da segnare sul calendario per la versione PC del titolo, il focus va comunque alla conferma da un membro del team di sviluppo che non si dovrà aspettare comunque molto, come già successo a due altre grandi esclusive PlayStation come God of War o Marvel’s Spider-Man. Ricordiamo che The Last of Us Part 1 uscirà per PS5 il 2 settembre 2022. E voi? Che ne pensate? Siete ansiosi di provarlo su entrambe le piattaforme? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

