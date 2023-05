The Last of Us: qualche novità sul multiplayer da parte di Naughty Dog

Nelle scorse ore, tramite un messaggio via Twitter, Naughty Dog ha aggiornato sullo stato dei lavori del gioco multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us: è in ritardo, ma arriverà e forse c’è anche una sorpresa

Ai tempi dell’uscita di The Last of Us Parte II (qui la nostra recensione!), si vociferava già una componente multiplayer analoga a quella vista nell’originale The Last of Us (e qui, invece, la recensione di Parte I). Questa modalità multigiocatore, però, a distanza di ben tre anni dall’uscita del titolo, ancora non ha visto la luce. E proprio a seguito di un report di Bloomberg, in cui si sottolineavano i vari problemi che la produzione starebbe incontrando nel corso dello sviluppo, è arrivato un comunicato ufficiale da parte di Naughty Dog che sottolinea la necessità di più tempo per portarlo finalmente alla luce. E non solo.

Il multiplayer di The Last of Us è in sviluppo, ma manca ancora un po’

L’annuncio è arrivato via Twitter, e lo trovate qua sopra. Nel giugno dello scorso anno, Naughty Dog aveva anche precisato che, vista la mole di lavoro che necessitava, ormai questa nuova modalità multiplayer era diventata un progetto standalone. La cosa più interessante di questo Tweet la possiamo in realtà leggere nelle righe finali, in cui gli sviluppatori parlano di un progetto focalizzato sul single-player su cui starebbero lavorando, ma che ancora non è stato ufficialmente annunciato. Che sia The Last of Us Parte III o una nuova IP non lo sappiamo ancora e dovremo attendere per nuove informazioni. Intanto, qua sotto, trovate l’annuncio tradotto in italiano.

Sappiamo che molti di voi sono curiosi di sapere di più sul nostro progetto multiplayer di The Last of Us. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che il nostro studio ha svolto finora, ma nel proseguire lo sviluppo abbiamo realizzato che la cosa migliore per il gioco è donargli più tempo. Il nostro team continuerà a lavorare sul progetto, così come sugli altri giochi che stiamo sviluppando, inclusa una nuovissima esperienza single-player; non vediamo l’ora di condividere altri dettagli presto. Siamo grati alla nostra fantastica community per il continuo supporto: grazie per la passione che dimostrate per i nostri giochi, ci spinge sempre avanti.

E questo è quanto: il progetto multiplayer di The Last of Us è ancora in sviluppo, ma mi sa proprio che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che veda la luce. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!