The Last of Us: lo spin-off Multiplayer è ancora in sviluppo?

Lo spin-off Multiplayer di The Last of Us è ancora in sviluppo? Recenti novità ci aggiornano sullo status di questa produzione. Ecco tutti i dettagli

È sempre più probabile che non vedremo mai il multiplayer standalone di The Last of Us di Naughty Dog, o almeno non nella forma in cui lo studio sperava di poterlo rilasciare; all’inizio di quest’anno, è stato riferito che il team di sviluppo del progetto è stato ridimensionato dopo una rivalutazione interna da parte di Sony, con le indicazioni di Bungie che avrebbero evidenziato problemi con l’approccio al servizio live del gioco, e a questo punto il progetto sembra essere quasi del tutto morto nell’acqua.

The Last of Us: novità sullo sviluppo del titolo multiplayer

In un rapporto pubblicato di recente, Kotaku ha dichiarato che Naughty Dog sta licenziando “almeno” 25 dipendenti a contratto entro la fine del mese, aggiungendosi a una lista crescente di sviluppatori di videogiochi che sono stati colpiti da licenziamenti negli ultimi giorni. Oltre a ciò, il rapporto afferma anche che, sebbene il gioco multiplayer Last of Us non sia stato “completamente cancellato” e con esso il suo sviluppo, al momento è considerare “congelato” – quindi le cose non si mettono bene per il progetto. Se questo significa che Naughty Dog e Sony torneranno sul gioco e cercheranno di riproporlo in un modo diverso resta da vedere, ma per lo meno sta diventando sempre più evidente che è improbabile che vedremo mai l’ambiziosissimo progetto che Naughty Dog aveva immaginato in origine e che sarebbe stato il suo gioco più ambizioso.

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte del catalogo di Instant Gaming.