The Last Of Us 2: una remaster in sviluppo?

Si fanno sempre più insistenti le notizie dello sviluppo di una possibile remaster di The Last Of Us 2. Scopriamone i dettagli

Soltanto qualche giorno fa il titolo della Naughty Dog è finito sotto i riflettori per gli aggiornamenti riguardanti lo stand-alone multiplayer. Ora, la software house americana ritorna a far parlare di sé con il sempre più insistente rumour riguardante lo sviluppo di un’edizione remaster di The Last Of Us 2, originariamente uscito su PS4. Tutto è iniziato a Gennaio con le voci di una director’s cut per l’esclusiva Sony, poi a luglio il compositore musicale Gustavo Santaolalla ha riferito che una “nuova versione” del gioco è attualmente in fase di produzione. Adesso il nuovo indizio arriva direttamente dal profilo LinkedIn di uno degli addetti ai lavori della Naughty Dog.

Lo sviluppo della remaster di The Last Of Us 2: la conferma non-ufficiale

Come evidenziato da alcuni attentissimi utenti su ResetEra, Mark Pajarillo, lead outsource artist della Naughty Dog, ha aggiornato il suo profilo LinkedIn aggiungendo una nuova esperienza lavorativa. Infatti, si può leggere che Pajarillo è stato “il responsabile della produzione di tutte le risorse artistiche ambientali, armi e oggetti di scena” non solo per il remake dell’anno scorso, The Last Of Us Part 1, ma anche della remaster di The Last Of Us 2, la cui produzione ancora non è stata annunciata ufficialmente. Naturalmente non resta più traccia di questa nuova esperienza lavorativa, che lo sviluppatore ha prontamente eliminato dal suo profilo. Un periodo non troppo roseo per la software house americana che di recente ha lasciato a casa almeno 25 impiegati, forse proprio per il gioco multiplayer.

