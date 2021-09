The Last Campfire: ecco la data d’uscita su Steam

The Last Campfire, il nuovissimo titolo sviluppato da Hello Games dopo No Man’s Sky, ottiene la data di uscita sullo store Steam, dopo essere stato già rilasciato sull’Epic Game Store

The Last Campfire è una recente opera dello studio che si è occupato della creazione, caduta e rinascita di No Man’s Sky. Tuttavia, The Last Campfire non è affatto come No Man’s Sky: è un titolo piccolino, prodotto da tre sole persone, annunciato durante i Game Awards del 2018 e mostrato al PC Gaming Show 2020. Si tratta di un’avventura concentrata su elementi puzzle e rompicapi, nella quale il tizzone Ember si trova alla ricerca di risposte a molte sue domande, oltre che alla strada verso casa. The Last Campfire trovato una data di uscita sulle maggiori piattaforme il 27 agosto 2020; eppure, questa non è stata la stessa data di uscita su Steam. The Last Campfire è infatti giunto su PC come esclusiva temporale Epic Game Store.

Last Campfire: la data di uscita su Steam è vicinissima

Ma durante lo Steam Next Fest è stato annunciato che, dal 1 ottobre, sarà disponibile la demo su Steam. Questo perché è stato confermato che, un anno dopo il rilascio ufficiale, la data di uscita su Steam di The Last Campfire sarà il 7 ottobre. La versione rilasciata in quella data includerà l’aggiornamento che il titolo ha ricevuto ad aprile, aggiungendo il 20% di puzzle in più, e rendendoli rigiocabili. L’aggiornamento apporta anche un miglioramento della performance, aumentando il frame rate massimo e consentendo il supporto del controller su Mac.

Se vi interessa trovare altri giochi indie, o semplicemente siete alla ricerca di nuovi titoli da giocare sul vostro PC, vi suggeriamo di dare uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare numerose offerte e prezzi scontati. Continuate inoltre a seguirci sul nostro sito tuttoteK per ulteriori notizie, e controllate la sezione videogiochi per stare sempre sul pezzo riguardo nuove uscite.